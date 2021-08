Erfolglos gegen Landkreis Gießen geklagt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (vb). Ein Kreis-Bürger ist mit seiner Klage gegen den Landkreis Gießen vor dem Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Kassel nicht erfolgreich gewesen. Details erläuterte Martin Sander, Richter und Medienreferent am VGH, auf Anfrage.

Auf den Namen des Mannes waren mehrere Autos zugelassen, die aber auch für dessen Firma genutzt wurden. Eines der Autos war am 12. September 2015 in Nidda 26 Stundenkilometer zu schnell unterwegs. Es konnte aber nicht ermittelt werden, wer der Fahrer war. Das Bußgeldverfahren beim Regierungspräsidium Kassel wurde eingestellt und der Fall ging an die Führerscheinstelle des Landkreises. Diese verhängte die Auflage, dass für das besagte Auto für ein Jahr ein Fahrtenbuch zu führen sei, um beim nächsten Verstoß den Verursacher leichter ermitteln zu können. Der Eigentümer des Autos klagte gegen die Auflage vor dem Verwaltungsgericht Gießen, hatte damit aber keinen Erfolg. Laut Sander argumentierte der Mann, dass sich die Polizei intensiver hätte bemühen sollen, den Fahrer zu ermitteln. Die Sache ging im Berufungsverfahren ans VGH, das das Gießener Urteil bestätigte. Wenn das Kasseler Urteil Ende August rechtskräftig wird, muss der Mann das Fahrtenbuch führen. Er kann gegen die Nichtzulassung der Revision vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Beschwerde einlegen.