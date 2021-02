Erfolgreiche Kontrollen

Jetzt teilen:

Kreis Giessen (red). Unterstützt von Kollegen der Bereitschaftspolizei sowie Mitarbeitern des Kontrollteams "Gefahrgut" des Ordnungsamtes der Stadt Gießen führte der Regionale Verkehrsdienst Gießen mehrere Verkehrskontrollen durch. Ergebnis: ungesicherte Gasflaschen, ein gefälschter Führerschein, Raser und Marihuana.

In der Licher Straße in Gießen stoppten die Ordnungshüter 24 Lkw, zehn Pkw sowie einen Roller. 14 Insassen hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Zweimal bemängelten die Kontrolleure den Transport von Gefahrgut. In einem Fall lagen Gasflaschen ohne jegliche Sicherung auf der Ladefläche eines Lkw. Nachdem der Fahrer diese sicher verstaut hatte, durfte er weiterfahren. Ihn und den verantwortlichen Verlader erwarten nun Anzeigen nach dem Gefahrgutrecht.

Der polnische Fahrer eines Kleintransporters händigte den Polizisten einen britischen Führerschein aus. Eine erste Vermutung, dass mit diesem Dokument etwas nicht stimmte, bestätigte die eingehende Untersuchung der Urkundenprüfstelle des Polizeipräsidiums. Es handelte sich um eine Totalfälschung. Auf den Polen kommen nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

In Lindenstruth gab es Geschwindigkeitskontrollen. In der Alsfelder Straße außerhalb geschlossener Ortschaften sind für Autos Tempo 100 und für Lkw über 7,5 Tonnen Tempo 60 erlaubt. Eine Laserpistole kam zum Einsatz. Nach der Messung wurden die Schnellfahrer sofort angehalten.

Fünf Lkw-Fahrer waren zu flott unterwegs. Die gemessenen Geschwindigkeiten erreichten maximal 74 Stundenkilometer und wurden mit Verwarnungsgeldern bis zu 25 Euro geahndet. 13 Pkw-Fahrer hielten sich nicht an Tempo 100. Die beiden Schnellfahrer brachten es auf 126 und 127 "Sachen". Für sie werden Bußgelder von 80 Euro sowie jeweils ein Punkt in Flensburg fällig. Außerdem gingen den Ordnungshütern drei Gurtmuffel sowie drei Fahrer, die ihre Finger nicht von den Mobiltelefonen lassen konnten, ins Netz. Der Gurtverstoß schlägt mit 30 Euro, der Handy-Verstoß mit 100 Euro und einem Punkt zu Buche.

Zwei Lkw-Fahrer verstießen gegen die Sozialvorschriften, denn sie hatten die geforderten Tageskontrollblätter nicht dabei. Einem Autofahrer wurde der intensive Marihuana-Geruch in seinem Wagen zum Verhängnis. Die Polizisten entdeckten ein Tütchen mit Resten der Droge. Letztlich gab der Fahrer zu, kurz vor Antritt der Fahrt gekifft zu haben. Es folgten eine Blutentnahme sowie eine Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

In Lich lag der Fokus auf Handy- (dreimal) und Gurtverstößen (zwölf Mal). An zwei Fahrzeugen war der Tüv abgelaufen. Ein rumänischer Autofahrer verstieß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz. Obwohl er bereits mehrere Jahre einen festen Wohnsitz in Deutschland hat, fuhr er mit einer rumänischen Zulassung.