Ergebnisse der Corona-Schnelltests alle negativ

Kreis-Bürger können sich an verschiedenen Stellen auf das Coronavirus testen lassen. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Auch wenn der Inzidenz-Wert im Landkreis Gießen wieder steigt (siehe Bericht auf Seite 34), so gibt es doch auch eine gute Nachricht. Bei den Frauen und Männern, die am Mittwoch und Donnerstag in der Rivers-Sporthalle in Gießen Corona-Schnelltests absolviert haben, gab es kein positives Ergebnis, das einen PCR-Test zur Bestätigung nach sich zog. Dies berichtete Kreis-Pressesprecher Dirk Wingender auf Anfrage.

Corona-Schnelltests zur Selbstanwendung sind seit Kurzem im freien Verkauf zu bekommen. Zusätzlich gibt es kostenlose Testangebote durch das Gesundheitsamt und weitere Anbieter. Negative Testergebnisse bedeuten aber nicht, dass Abstands- und Hygieneregeln nicht gelten. Und was ist zu tun, wenn der Test positiv ausfällt? Das Gesundheitsamt des Landkreises Gießen gibt in einer Pressemitteilung Hinweise.

Drei unterschiedliche Tests

Zunächst muss zwischen drei unterschiedlichen Tests unterschieden werden: PCR-Tests und Antigen-Schnelltests, die professionell durchgeführt werden, sowie Selbsttests (sogenannte Laientests).

• Ein PCR-Test erfolgt durch einen Abstrich in Nase und Rachen durch medizinisches Personal. Der Test wird im Labor ausgewertet.

• Ein Antigen-Schnelltest erfolgt durch einen Abstrich in Nase oder Rachen durch geschultes Personal. Vor Ort wird ausgewertet. Nach wenigen Minuten liegt das Ergebnis vor.

• Ein Selbsttest erfolgt meist durch einen Nasenabstrich. Jeder kann dies zuhause machen und den Test auswerten. Nach wenigen Minuten liegt das Ergebnis vor.

Das Gesundheitsamt betont, dass Antigen-Schnelltests und Selbsttests im Vergleich zum PCR-Test eine höhere Fehlerrate haben. Bei einem positiven Testergebnis sollte immer zur Bestätigung ein PCR-Test folgen. Verpflichtend ist der PCR-Test jedoch nur nach einem positiven Selbsttest (Laientest).

Aber: Wer ein positives Testergebnis hat, muss sich immer - verpflichtend - umgehend nach Hause und in Isolation begeben. Bei einem positiven Ergebnis eines professionell durchgeführten Tests müssen auch alle Haushaltsangehörigen in Quarantäne. Nach einem positiven Ergebnis des Selbsttests sollten die Hausarztpraxis oder der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116117 erste Ansprechpartner sein, um einen PCR-Test zu bekommen.

Fällt ein Schnelltestergebnis bei den kostenlosen Testangeboten des Gesundheitsamtes oder weiterer Anbieter positiv aus, folgt der PCR-Abstrich zur Überprüfung direkt vor Ort.

Alle positiven Ergebnisse müssen dem Gesundheitsamt gemeldet werden. Kenntnis über positive PCR-Tests erhält das Gesundheitsamt in der Regel über die Labore. Auch die Anbieter kostenloser Schnelltests sind verpflichtet, dem Gesundheitsamt positive Ergebnisse mitzuteilen.

Online mitteilen

Wer einen Selbsttest macht und positiv ist, kann dies dem Gesundheitsamt über ein Online-Formular auf der Seite www.corona.lkgi.de mitteilen. In einer automatisch versandten E-Mail folgen dann weitere Hinweise. Auch wer ein negatives Testergebnis hat, muss sich trotzdem weiterhin an Abstands- und Hygieneregeln halten und beim Kontakt mit anderen Menschen eine Maske tragen. Testergebnisse sind immer eine Momentaufnahme - eine Infektion kann zum Beispiel kurz davor oder danach erfolgt sein. Das negative Ergebnis eines Schnelltests ist nur 24 Stunden gültig, so das Gesundheitsamt abschließend.