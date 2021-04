Erholung am Fuß des Dünsbergs

Der Standort des "Dünsbergheims", dem heutigen "Hotel Am Keltentor" wurde einst durch den heimischen Erzbergbau bestimmt. Foto: Waldschmidt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FELLINGSHAUSEN - Das "Hotel Am Keltentor - Le Chalet" steht zurzeit zum Verkauf. Bisher hatte es Eigentümer Volker Thiele an Serkan Aslan verpachtet. Offensichtlich hat auch hier die Pandemie mit dazu beigetragen, dass der Pächter aufgegeben hat.

Ein Blick in die Historie des für das Dorf bedeutenden Gebäudes: Nur wenige wissen, dass der Standort des ehemaligen "Dünsbergheims" und heutigen "Hotels Am Keltentor" durch den über Jahrzehnte am Fuße des Dünsbergs betriebenen Erzbergbau bedingt ist. Dieser Themenkreis wurde in der Sonderausstellung im Jahre 2010 des Heimatvereins Rodheim-Bieber mit dem Titel "Fremdenverkehr im Giessener Land", die um Biebertaler Bezüge ergänzt wurde, behandelt. Der Fellingshäuser Franz Gareis hat mit Unterstützung von Reinhold Mattern seine Erinnerungen dazu aufgeschrieben: 250 Meter südwestlich vom heutigen Hotel befand sich die Tagesanlage der ehemaligen Grube Friedberg. Die Schachtausmauerung ist heute noch im Fichtenbestand sichtbar. Hier wurde von 1865 bis zur Stilllegung im Januar 1961 Brauneisenerz abgebaut.

Sehr gefragt

Die "Buderus'schen Eisenwerke waren bis 1947, danach die Hessischen Berg- und Hüttenwerke zu Wetzlar Eigentümer. Diese Grube gab über Jahrzehnte den Bergleuten rund um den Dünsberg Arbeit und Einkommen. In den Kriegsjahren war das Erz durch den hohen Mangan-Gehalt (Panzerstahl) sehr gefragt. So wurde trotz der kriegsbedingten Bausperre 1942 neben den alten Tagesanlagen ein neues Zechenhaus gebaut. Die architektonische Gestaltung dieses Sozialgebäudes (Architekt J. H. Pirand, Darmstadt) könne als beispielhaft für die im "Dritten Reich" baulich umgesetzte Ideologie der "Schönheit der Arbeit" gelten, schreibt Dr. Rainer Haus in "Erzbergbau I Hessen".

In den 1960er Jahren war der Fellingshäuser Ludwig Bender kaufmännischer Direktor der Gießener Stadtwerke. Ihm lag besonders am Herzen, dieses schöne Bauwerk zu erhalten und einer Nutzung zuzuführen. Durch Umbaumaßnahmen sollte es für die Beschäftigten der Stadtwerke Gießen als Erholungsheim am Fuße es Dünsbergs genutzt werden. Am 30. August 1961 wurde ein Grundstückskaufvertrag mit der Auflassung zwischen den hessischen Berg- und Hüttenwerken und der Stadtgemeinde Gießen abgeschlossen. Die Stadt Gießen erwarb die Tagesanlage der Grube Friedberg und eine Fläche von rund 20 000 Quadratmetern. Die Fördermaschine blieb im Besitz des Bergwerkbetreibers und wurde demontiert. Den Vertragspartnern war bekannt, dass durch das Abbauverfahren, den sogenannten Bruchbau, im Bergwerk über Tage Bergschäden wei Absenkungen vorhanden waren und noch folgten. Deshalb musste 1956 der Sportplatz, der in unmittelbarer Nähe zur Grube lag, an den heutigen Standort in Fellingshausen verlegt werden. Es zeigte sich jedoch sehr schnell, dass eine starke Absenkung auch im Bereich des zur Nutzung vorgesehenen Zechenhauses eintrat. Alle Gebäude wurden abgerissen. Ein Tauschvertrag zwischen der Gemeinde Fellingshausen und der Stadtgemeinde Gießen im November 1962 ermöglichte der Stadt Gießen den Bau des "Dünsbergheims" als Erholungsheim am heutigen Standort. Die Fläche der ehemaligen Grube Friedberg wurde gegen eine Teilfläche von 12 500 Quadratmetern aus dem Flurstück 8, Flur 3, Holzung Markuswald in der Ruppertsbach getauscht. In diesem Bereich wurde kein Bergbau betrieben. 1963 errichtete die Firma Gerlach aus Fellingshausen den Rohbau. Die Übergabe des fertiggestellten Hauses erfolge im Jahre 1965. Zwei Jahre lang stand es unter der Leitung der Familie Pasterski (Fellingshausen), die Angestellte der Stadt Gießen waren.

Reisefieber

Mitte der 1960er Jahre begann das Reisefieber, die Bundesbürger zog es in mediterrane Gefilde und eine Erholung in der näheren Heimat war nicht mehr attraktiv. So verpachtete die Stadt Gießen das Haus als Gast- und Hotelbetrieb. Nach einigen Verpachtungen erwarb der Pächter Winkelmann 1980 das Hotel Dünsbergheim von der Stadt Gießen. Er verkaufte es 1987 an die Familie Pfaff. Durch einen tragischen Vorfall verstarb 1998 Herr Pfaff. Bis März 2001 wurde das Dünsbergheim nicht mehr genutzt. Elvira Pfaff fand im Ehepaar Schmidt neue Pächter. Nach der Umbenennung des Hauses in "Hotel Am Keltentor", die durch die damals stattfindenden Ausgrabungen an dem vor 2000 Jahren vorhandenen Oppidum der Kelten am Dünsberg angeregt wurde, stehen Restaurant und neuer Leitung. 2010 wurde der Hotel- und Restaurant-Komplex mit seiner großen und beliebten Sommerterrasse von Murat Ayazgök und seinem Team betrieben. Einige Jahre leitete Volker Thiele das "Keltentor". Seit April 2019 stand das "Hotel Keltentor - Le Chalet" unter der Leitung von Ramazan Yaman und Serkan Aslan. Das Restaurant ist gerade wegen seines herrlichen Panoramablickes und der reizvollen Landschaft, gerade in den Sommermonaten, bei den Gästen beliebt.