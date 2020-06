7 min

Erinnerung an den Brand der Kita "Rappelkiste"

Es war ein sonniger Nachmittag am 9. Juni 2019 als eine riesige Rauchwolke über Heuchelheim zu sehen war. Die größte Kita des Ortes stand in Flammen. Ein Jahr danach erinnern sich die Heuchelheimer an die Geschehnisse von damals - und was sich seither verändert hat.

Von Jennifer Meina