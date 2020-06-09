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Dienstag, 09.06.2020 - 12:00
7 min

Erinnerung an den Brand der Kita "Rappelkiste"

Es war ein sonniger Nachmittag am 9. Juni 2019 als eine riesige Rauchwolke über Heuchelheim zu sehen war. Die größte Kita des Ortes stand in Flammen. Ein Jahr danach erinnern sich die Heuchelheimer an die Geschehnisse von damals - und was sich seither verändert hat.

Von Jennifer Meina
So sieht die Kita "Rappelkiste" heute aus. Zwei Drittel des Gebäudes konnten nach dem Brand gerettet werden. In den nächsten Wochen und Monaten soll über den Wiederaufbau gesprochen werden. Foto: Meina

So sieht die Kita "Rappelkiste" heute aus. Zwei Drittel des Gebäudes konnten nach dem Brand gerettet werden. In den nächsten Wochen und Monaten soll über den Wiederaufbau gesprochen werden. Foto: Meina

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Fotos
So sieht die Kita "Rappelkiste" heute aus. Zwei Drittel des Gebäudes konnten nach dem Brand gerettet werden. In den nächsten Wochen und Monaten soll über den Wiederaufbau gesprochen werden. Foto: Meina

So sieht die Kita "Rappelkiste" heute aus. Zwei Drittel des Gebäudes konnten nach dem Brand gerettet werden. In den nächsten Wochen und Monaten soll über den Wiederaufbau gesprochen werden. Foto: Meina

Rund 150 Feuerwehrleute aus dem Landkreis waren am 9. Juni 2019 im Einsatz, um den Brand in der Kita "Rappelkiste" zu löschen. Vor allem die starke Rauchentwicklung erschwerte das Vorhaben. Einen Tag danach (l.u.) sah man das ganze Ausmaß der Zerstörung. Seither waren die Kinder in drei verschiedenen Standorten untergebracht. Seit Mai 2020 können die nun 98 Kinder gemeinsam im ehemaligen Dormiente-Gebäude betreut werden - allerdings unter Corona-Bedingungen. Fotos: Fritsch (2)/ Meina

Rund 150 Feuerwehrleute aus dem Landkreis waren am 9. Juni 2019 im Einsatz, um den Brand in der Kita "Rappelkiste" zu löschen. Vor allem die starke Rauchentwicklung erschwerte das Vorhaben. Einen Tag danach (l.u.) sah man das ganze Ausmaß der Zerstörung. Seither waren die Kinder in drei verschiedenen Standorten untergebracht. Seit Mai 2020 können die nun 98 Kinder gemeinsam im ehemaligen Dormiente-Gebäude betreut werden - allerdings unter Corona-Bedingungen. Fotos: Fritsch (2)/ Meina

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