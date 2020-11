Erinnerungen auf Hof Schmitte werden wach

Hof Schmitte vor den umfangreichen Sanierungsarbeiten: Hier soll bald ein Boutique-Hotel entstehen. In den 1960er Jahren gab es da noch ganz andere Ideen. Archivfoto: Meina

RODHEIM-BIEBER - 1965 Erholungszentrum - 2021 Boutique-Hotel: Das war ein bewegender Moment in der Gemeindevertretung von Rodheim-Bieber, als 1965 der damalige Bürgermeister Wolf-Dieter Meckel die Pläne für das 20-Millionen-Mark-Projekt "Erholungszentrum" mit Hotels, Kurhalle und Schwimmbad bei Hof Schmitte vorstellte. Damit wäre die Gemeinde Rodheim-Bieber in die "erste Liga" der hessischen Fremdenkurorte aufgerückt. Wäre - denn diese große Investition, die von einer Frankfurter Finanzgesellschaft und einem Hamburger Architekturbüro geplant war, wurde dann aus finanziellen Gründen nicht realisiert.

Doch zurzeit laufen die Sanierungsarbeiten auf Hof Schmitte für das "Boutique-Hotel" mit Restaurant, Biergarten, Sauna im Innenhof sowie Fitnessbereich. Die Schmitte wird nach Abschluss der Arbeiten auch als Veranstaltungslocation genutzt.

Da werden Erinnerungen an die Mitte der 1960er Jahre wach: Vom modernen Appartementhotel über die Café-Terrasse bis zum Schwimmbad enthielt die Anlage im Entwurf alle Möglichkeiten eines profilierten Erholungszen-trums mit futuristischem Ambiente. Auf dem idyllisch gelegenen Areal war ein Hoteltrakt, ein Passanten-Hotel mit 120 Betten, Restaurationsräume mit Café-Terrassen, ein Ladengeschoss mit Saisonläden, Bäder-Liegehallen und einem Musikpavillon. Dabei war das aus zwei sechsgeschossigen Baukörpern bestehende Appartementhotel als Wohnhotel mit 200 Ferienappartements verschiedener Größen ausgewiesen.

So sah das "futuristisch anmutende" Modell für das 20-Millionen-Mark-Projekt mit Hotels, Kurhalle, Eigenheimen (r.) und dem Schwimmbad (v.l.) aus.

In den Talwiesen sollte ein Schwimmbad mit 50 mal 25 Metern angelegt werden, das der Gemeinde kostenlos übereignet werden sollte. Im zweiten Bauabschnitt wäre eine Kongress- und Kulturhalle mit einem Mehrzwecksaal für Theater und Konzerte entstanden. Die Halle hatte die Form eines Kreissegments und bot je nach Art der Veranstaltung 400 bis 800 Besuchern Platz.

Auch an die städtebauliche Entwicklung des Ortes war im Konzept gedacht: 40 Eigenheime, die käuflich erworben werden konnten. Mit dem Bau sollte im Frühjahr 1966 begonnen werden. Nach dem Vertragsentwurf hätte das Architekturbüro sämtliche Erschließungsmaßnahmen übernommen. Dazu gehörten neben dem Bau der Wasser- und Abwasserleitungen, der Straßenbau, die Stromversorgung und die Straßenbeleuchtung. Außerdem hatte sich der Unternehmer bereit erklärt, das Schwimmbad nach Fertigstellung der Gemeinde zu übereignen. "Ohne Zweifel werde die Gemeinde durch dieses Kurviertel zu einem bedeutenden Fremdenverkehrsort. Das führe zu einer Stärkung der Steuerkraft und einer Entfaltung von Handel und Gewerbe", erklärte Bürgermeister Wolf-Dieter Meckel damals, und "die Finanzierung des Projektes sei voll gesichert." Die Verwirklichung hänge nur noch von einer raschen Baugenehmigung. Doch es kam anders, das Projekt zerschlug sich.

Doch nun zeichnet sich nach umfassenden Sanierungsarbeiten auf Hof Schmitte als neues Projekt eine ähnliche Nutzung auf dem Gelände ab - wie sie damals in noch größerer Dimension geplant war. Die Investorengemeinschaft, die aus der Kling-Gruppe in Karben, Dr. Wolfgang Lust, Geschäftsführer der LBI Holding Gießen und der Büchner Barella Holding GmbH & Co. KG mit Hauptsitz in Gießen besteht, plant die Fertigstellung für Sommer oder Herbst 2021.