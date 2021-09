Erinnerungskultur fördern

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Jugendförderung des Landkreises Gießen bietet in Kooperation mit der Theo-Koch-Schule Grünberg und der Arbeitsstelle Holocaustliteratur vom 27. November bis 4. Dezember erneut eine Gedenkstättenfahrt in das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz an. Teilnehmen können Jugendliche ab 14 Jahren. Anmeldungen sind noch bis zum 30. September möglich.

Die Teilnehmer erleben unter anderem Führungen auf dem ehemaligen Lagergelände und bekommen Einblicke in die Stätte, die ab 1942 Schauplatz der Massenvernichtung von rund 1,1 Millionen Menschen durch die Nationalsozialisten war. Unter anderem gehen sie der Frage nach Schicksalen und Geschichten von Menschen im Lager nach. Neben der intensiven Auseinandersetzung mit der Geschichte des Nationalsozialismus und des Konzentrationslagers Auschwitz besuchen die Jugendlichen verschiedene Ausstellungen, haben Zeit für eigene Recherchen, kreatives Schreiben, Malen oder Fotografieren. Außerdem wird ein praktischer Beitrag zum Erhalt der Gedenkstätte geleistet. Auf dem Programm steht auch eine Tagesfahrt nach Krakau mit dem Besuch des ehemaligen jüdischen Viertels. Im Vorfeld findet ein Vorbereitungsseminar am 7. bis 8. Oktober in Weimar-Wolfshausen sowie ein Vorbereitungstag am 13. November bei der Arbeitsstelle Holocaustliteratur der Gießener Justus-Liebig-Universität statt. Der Besuch der Seminare ist Voraussetzung für die Teilnahme an der Studienfahrt. Die Teilnehmer benötigen hingegen keinerlei Vorkenntnisse. Wichtig ist allein die Bereitschaft, sich auf das Thema einzulassen und mit der Gruppe gemeinsam interessante Erfahrungen zu machen.

Der Landkreis Gießen bietet bereits seit 30 Jahren die Gedenkstättenfahrten an. „Die Tatsache, dass es immer weniger Zeitzeugen gibt, macht das Erinnern umso wichtiger“, sagt Jugenddezernent Hans-Peter Stock. „Originalschauplätze machen die Verbrechen des Nationalsozialismus auf eindringliche Weise erfahrbar. Es ist uns deshalb wichtig, neben den gemeinsamen Besichtigungen und individuellen Recherchearbeiten, ausreichend Raum für Fragen, Gespräche und Reflexionsrunden zu bieten“, erklärt Jugendbildungsreferentin Julia Erb.

Die Kosten inklusive Verpflegung, Übernachtung, Programm- und Fahrtkosten betragen 120 Euro. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei Jugendbildungsreferentin Julia Erb, Telefon: 0641/9390-9233 oder E-Mail: julia.erb@lkgi.de. Anmeldeunterlagen sowie Flyer sind unter https://lkgi-jugendfoerderung.de/ verfügbar. Aufgrund der dynamischen Entwicklungen der Corona-Pandemie kann die Fahrt derzeit nur unter Vorbehalt stattfinden.