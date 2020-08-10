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Montag, 10.08.2020 - 18:30
4 min

Erneut Hochwasser nach Starkregen in Marburger Straße in Wißmar

Die Anwohner kenne das: Sandsäcke stapeln, Barrieren aufbauen und hoffen, dass das Wasser nicht in ihr Haus gelangt. Die Gemeinde Wettenberg hat Lösungen, doch die brauchen ihre Zeit.

Von Jennifer Meina
Ein Bild, das in der Marburger Straße in Wißmar zur Routine gehört: Mal wieder ist die Straße nach Starkregen überschwemmt. Immerhin sind die Anwohner vorbereitet: Viele haben Blockaden für ihre Grundstücke errichtet. Schon 2019 wandten sie sich an die Gemeinde und forderten eine Lösung. Fotos: Paff/Meina, Archivfoto: Meina

Ein Bild, das in der Marburger Straße in Wißmar zur Routine gehört: Mal wieder ist die Straße nach Starkregen überschwemmt. Immerhin sind die Anwohner vorbereitet: Viele haben Blockaden für ihre Grundstücke errichtet. Schon 2019 wandten sie sich an die Gemeinde und forderten eine Lösung. Fotos: Paff/Meina, Archivfoto: Meina

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