Erneute Fitnessstudio-Schließung im Kreis stößt auf Unverständnis

Für Fitnessstudioinhaber wie Jan Mappes ist die erneute Schließung ein Schlag ins Gesicht.

KREIS GIESSEN - Kreis Gießen (paz). Angesichts der rapide ansteigenden Corona-Infektionszahlen sollen ab dem 2. November nicht nur Gastronomie- und Hotelbetriebe, sondern auch Fitnessstudios geschlossen bleiben. Diese drastische Maßnahme zur Eindämmung der Pandemie stößt nicht überall auf positive Resonanz - im Gegenteil.

"Wir haben die Beschlüsse der Regierung mit absolutem Unverständnis aufgenommen. Für uns ist das wie ein Schlag ins Gesicht", sagt Jan Mappes, Geschäftsführer des "Lahnpark Vital" in Lollar. "Unsere Hygienekonzepte sind umfangreicher als in fast allen anderen Branchen", führt er aus. Um allen Vorgaben gerecht zu werden habe er eine fünfstellige Summe investiert. Angefangen bei der Steuerung der Luftqualität mit CO 2 -Sensoren über Trennwände und Spuckschutz bis hin zu Checkin- und Checkout-Systemen. Darüber hinaus lägen die Ausgaben für Desinfektionsmittel und -maßnahmen bei etwa 200 Euro pro Monat.

Als vorbildlich gelobt

Nachdem Lollar vor etwa zwei Wochen kurzzeitig zu einem "Hotspot" geworden sei, habe ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sein Studio genau angeschaut und als "vorbildlich" gelobt. Auch die Kunden seien mit den getroffenen Hygienemaßnahmen sehr zufrieden gewesen, wie sich aus entsprechenden Kommentaren auf Facebook entnehmen lasse.

In diesem Zusammenhang weist Jan Mappes auf eine Ende September dieses Jahres erhobene Studie des europäischen Branchenverbandes EuropeActive hin, bei der 62 Millionen Checkins ausgewertet worden seien. Der Studie zufolge bestehe ein extrem geringes Covid-19-Risiko in Europas Fitness- und Gesundheitsanlagen. Die Inzidenz läge laut Analyse bei 0,78 pro 100 000 Mitglieder.

"Es ist ein ganz falscher Ansatz, den Breitensport zu verbieten." Das Trainieren in Fitness- und Gesundheitsstudios leiste einen relevanten Beitrag zur Stärkung des Immunsystems beim Menschen. "Nach dem ersten Lockdown sind viele in einem deutlich schlechteren körperlichen Zustand zurück ins Studio gekommen. Darum ist die erneute Schließung aus meiner Sicht ein Skandal", sagt er.

"Wir werden in den nächsten vier Wochen keine Mitgliedsbeiträge erheben", unterstreicht Mappes. Danach nehme er die Regierung beim Wort, die versprochen habe, dass die Studios dann wieder öffnen könnten. Zum Glück habe der "Lahnpark Vital" in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet und somit bisher noch keine staatlichen Hilfen annehmen müssen. Auch für die 30 Mitarbeiter soll die vorrübergehende Schließung keine negativen Folgen haben.

Das während des ersten Lockdowns eingerichtete "Immun-Booster-Portal" auf der Website des Studios sei noch immer aktiv. Darüber hinaus bietet Mappes den Mitgliedern einen Online-Ernährungskurs unter dem Motto "Happy Figur" an, der bis zu 100 Prozent von der Krankenkasse übernommen wird.

"Wenn das so weitergeht, brauchen wir unsere Studios erst gar nicht mehr aufzumachen", erklärt Mohammad Kiani, der zusammen mit Andrea Dittrich die "Optimed"-Fitnessstudios in Gießen und Göttingen betreibt. Eine Schließung sei für die Studios katastrophal, zumal Kiani davon ausgeht, dass es nicht bei vier Wochen bleiben wird.

"Wir haben 30 Prozent mehr Kündigungen als normalerweise", bedauert er. Viele Kunden seien ältere Leute, die durch die Situation einfach verunsichert wären. Die Regierung müsste einen Unterschied zwischen gesundheitsorientierten Studios und Ketten machen, betont er.

Viel Geld investiert

Insgesamt habe man viel Geld in Hygienemaßnahmen wie beispielsweise eine Lüftungsanlage investiert. "Das Ordnungsamt hat uns bei seinen Besuchen versichert, dass wir nichts besser machen können. Betroffen von der Schließung sind neben den Inhabern allein in Gießen 600 Mitarbeiter. "Ohne neue Kunden haben wir keine Überlebenschance", erklärt Mohammad Kiani. Und wo sollen die bei einer Schließung herkommen?

"Das Bundesministerium für Gesundheit schreibt in seinen Empfehlungen zur Bewältigung der Folgen der Pandemie, dass regelmäßiger Sport und entsprechende Ernährung unbedingt anzustreben sind. Daher können wir die Entscheidung zur allgemeinen Schließung von Fitnessstudios, ohne im Einzelfall deren Ausrichtung und die Durchführung von Schutzmaßnahmen zu beurteilen, nur bedingt nachvollziehen", heißt es auf der Website der Optimed-Studios. Etwas besser geht es da Christiane Barton, Geschäftsführerin von CB Personal Training in Linden, denn sie ist auch als Mentalcoach und Ernährungstrainerin tätig. "Ich darf meine Kunden weiterhin einzeln betreuen", betont sie. Seit dem Wochenende hat die Personaltrainerin mit der "PT Launch" auch eine eigene Trainings-Lounge in Linden. Zuvor war sie zumeist mobil unterwegs.

Durch Corona sei die Nachfrage nach Mentalcoaching enorm gestiegen, erzählt Barton. Bei der VNS-Analyse - einer Methode, über die Herzfrequenzvariabilität das vegetative Nervensystem zu messen - sei ihr aufgefallen, dass bei acht von zehn Personen der Ruhenerv (Parasympathikus) nicht mehr funktioniere. "Das halte ich bedrohlich für die Zukunft", unterstreicht sie.

"Wir sind die Spezialisten, die durch gezieltes Training dafür sorgen, dass Risikogruppen kleiner werden. Für mich sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen die wahre Pandemie", akzentuiert sie. Dem könne man mit gesunder Ernährung und adäquater Bewegung am besten vorbeugen. "Die Gesundheitsstudios, die ich kenne, haben alle in mühevoller Kleinstarbeit teure Hygienekonzepte umgesetzt. Für sie ist die Schließung ein ganz harter Schlag."