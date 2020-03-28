Samstag,
28.03.2020 - 06:20
2 min
Erntehelfer müssen auch im Landkreis Gießen draußen bleiben
Nach dem Einreisestopp fürchten Landwirte um ihre Existenz. Stärker als der Landkreis Gießen ist der benachbarte Wetteraukreis betroffen.
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