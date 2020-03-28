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Samstag, 28.03.2020 - 06:20
2 min

Erntehelfer müssen auch im Landkreis Gießen draußen bleiben

Nach dem Einreisestopp fürchten Landwirte um ihre Existenz. Stärker als der Landkreis Gießen ist der benachbarte Wetteraukreis betroffen.

Von Eva Pfeiffer
Saisonarbeiter aus Osteuropa dürfen nicht zur Ernte nach Deutschland einreisen. Symbolfoto: dpa

Saisonarbeiter aus Osteuropa dürfen nicht zur Ernte nach Deutschland einreisen. Symbolfoto: dpa

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