Erste Impfwoche: Landkreis zieht positive Bilanz

495 Impfungen werden zur Zeit pro Tag im Impfzentrum Heuchelheim verabreicht.

KREIS GIESSEN - Eine Woche nach dem Start der Impfungen im Zentrum in Heuchelheim zieht der Landkreis Gießen eine erste Bilanz. Innerhalb der ersten Woche gab es insgesamt 3672 vereinbarte Termine. 26 Personen davon haben ihren Impftermin nicht wahrgenommen und weitere elf wurden nach ärztlicher Beratung nicht geimpft, sodass 3635 Personen eine Impfung erhalten konnten.

"Alles in allem war das ein sehr erfolgreicher Start", sagt Landrätin Anita Schneider zur ersten Impfwoche. Kleine Nachbesserungen habe es bei der Personalplanung gegeben. Denn die erste Woche habe gezeigt, dass Anamnesegespräche deutlich länger dauerten als in den Landesplanungen erwartet. "Uns ist aber wichtig, dass alle Impflinge ein sorgfältig geführtes Gespräch erhalten. Deswegen haben wir nun dauerhaft eine Kraft mehr aus dem Ärzteteam eingesetzt als ursprünglich geplant", erklärt Schneider. Auch aufgrund des längeren Anamnesegespräches dauere der gesamte Impfprozess inklusive 30-minütiger Beobachtungszeit pro Person etwa 60 bis 70 Minuten. Durch rasches Reagieren hätten am vergangenen Donnerstag und Freitag deutlich mehr Personen geimpft werden können als ursprünglich vorgesehen. Versehentlich seien einzelnen Impfzentren mehr Termine zugewiesen worden, als tatsächlich freie Kapazitäten vorhanden waren. Der Landkreis Gießen habe in seinem Impfzentrum 207 Überbuchungen registriert. Dies habe zu bestimmten Zeiten zu größerem Andrang und längeren Wartezeiten geführt. DRK und Johanniter hätten darauf weitere Impfstraßen besetzt, um keine Personen abweisen zu müssen. Den beiden Partnern beim Betrieb des Impfzentrums gelte dafür ein großes Dankeschön, so Schneider. Aufgrund einer Fehllieferung habe der Landkreis zufällig in der Woche zuvor eine Überlieferung an Impfdosen erhalten, die mit der nächsten Lieferung verrechnet werden sollte. Als die Mehrfachbuchungen bekannt wurden, habe sich der Kreis mit dem Land Hessen geeinigt, auf eine spätere Verrechnung der Lieferung zu verzichteten und diese zur Kompensation der Mehrfachbuchungen zu nutzen.

Das Einzugsgebiet des Impfzentrums in Heuchelheim umfasst bis zum Anlaufen der übrigen Impfzentren in Hessen die Landkreise Gießen, Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill und Wetterau. Wie viele Menschen pro Tag geimpft werden, ist laut Landkreis abhängig von der gelieferten Impfstoffmenge. Ausgelegt sei das Zentrum auf eine maximale Kapazität von 1350 Impfungen pro Tag. Aufgrund der zunächst begrenzten Impfstoffmengen seien es derzeit 495 Impfungen pro Tag. Bisher sei es zu keinen akuten Impfreaktionen gekommen.

Geöffnet ist von 7 bis 22 Uhr an sieben Tagen in der Woche. Im Impfzentrum arbeiten insgesamt über 300 Personen aus den unterschiedlichsten Bereichen. So sind dort unter anderem Studierende, Personal aus dem Rettungsdienst, der Gesundheits- und Krankenpflege, Sozialarbeiter sowie Personen mit Verwaltungserfahrung im Einsatz. Die Mobilen Impfteams seien bisher in allen 28 Pflegeheimen im Landkreis im Einsatz gewesen. In elf Einrichtungen seien Erst- und Zweitimpfung zum Großteil abgeschlossen. Teilweise komme es zu Nachmeldungen von impfbereiten Personen, weshalb die Teams die Einrichtungen nachträglich erneut anfahren. Zum Stand Dienstag, 26. Januar, seien 1809 Bewohner zum ersten Mal geimpft, 531 bereits zum zweiten Mal. Für Mitarbeiter der Pflegeheime habe es 1804 Erst- und 388 Zweitimpfungen gegeben.

Aktuell seien alle Termine im Impfzentrum vergeben. Wann neue buchbar sind, hänge davon ab, wann neue Impfstoffmengen geliefert werden. Dann seien neue Termine wieder telefonisch über die 116 117 oder online über www.impfterminservice.hessen.de buchbar.