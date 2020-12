Erste Kreisbeigeordnete Dr. Christiane Schmahl wird heute 60

Dr. Christiane Schmahl wurde in Darmstadt geboren und studierte in Berlin und Gießen Veterinärmedizin. Sie ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter. Ab 1983 arbeitete sie zunächst freiberuflich als Tierärztin, seit 1995 dann in einer eigenen Praxis. Im Juni 2011 wurde sie hauptamtliche Kreisbeigeordnete, vier Jahre später Erste Kreisbeigeordnete und damit Stellvertreterin von Landrätin Anita Schneider (SPD). Sie ist zuständig für die Bereiche Schule, Bauen, Naturschutz sowie Wasser- und Bodenschutz. Außerdem ist die Laubacherin verantwortlich für das Zentrale Vergabemanagement und den Servicebetrieb des Landkreises.

Schmahl ist seit 1989 Mitglied der Grünen und gehört dem Kreisvorstand seit 1990 an. Von 1998 bis 2002 war sie Mitglied im Landesvorstand. Von 1989 bis 1997 engagierte sie sich in ihrem früheren Wohnort Langgöns in der Gemeindevertretung und war zeitweise Vorsitzende des Umweltausschusses. Ab 1993 bis 2011 gehörte sie dem Kreistag an. Zwischen 2001 und 2006 wirkte sie im Laubacher Ortsbeirat mit, anschließend bis 2015 im Laubacher Stadtparlament. Neben dem Hauptamt übt Schmahl diverse Ehrenämter aus. (vb)