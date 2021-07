Erste Treibhausgasbilanz des Landkreises Gießen

Eine positive Bilanz vermiedener Treibhausgase (v.l.), im Kreis zogen Anita Schneider, Dirk Haas, Thomas Buchkamp und Sonja Cordt. Foto: Zielinski

BUSECK - Das Ergebnis der ersten Treibhausgasbilanz des Landkreises Gießen ist durchweg positiv ausgefallen: "Von 2010 bis 2018 sind die CO 2 -Emissionen um 10,4 Prozent gesunken", freute sich Landrätin Anita Schneider, die gemeinsam mit Busecks Bürgermeister Dirk Haas, Dr. Thomas Buchkamp (Vorstand Sonnenland eG Bürgersolargenossenschaft) und Sonja Cordt (Regionale Energiepolitik) die Zahlen präsentierte. Die Bilanzierung berücksichtigt alle im Kreisgebiet ausgestoßenen CO 2 -Emissionen. Dabei sei es normal, dass die zugrunde liegenden Daten, beispielsweise der Netzbetreiber, mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa zwei Jahren geliefert werden.

"Ein Rückgang der CO 2 -Emission von über zehn Prozent in acht Jahren ist beachtlich, vor allem, wenn man bedenkt, dass im gleichen Zeitraum die Bevölkerung des Kreises um circa fünf Prozent gewachsen ist", führte Schneider aus. "Die größten Einsparungen konnten mit -18,9 Prozent im Bereich der privaten Wohngebäude, aber auch in Industrie und Handel mit -14,5 Prozent erzielt werden." Insgesamt habe man im Landkreis Gießen 19 Prozent weniger Energie verbraucht als der Bundesdurchschnitt. Auch die CO 2 -Emission sei pro Kopf mit rund acht Tonnen um 1,8 Tonnen geringer als der deutschlandweite Durchschnitt.

Die Menge an im Landkreis Gießen produziertem Strom aus erneuerbaren Energien sei zwischen 2010 und 2018 um 144,5 Prozent gestiegen. "Der Strom wird vor Ort produziert und Menschen profitieren auch vor Ort von der Produktion. Das zeigt, wie sehr Klimaschutz auch regionale Wertschöpfung schafft. Wir sehen die Themen der Zukunft in dem Ausbau von Energieeffizienz und Energieeinsparung", unterstrich die Landrätin.

Gemeinsam mit den Gemeinden Buseck, Staufenberg, Hungen, Lich, Allendorf (Lumda) und Langgöns habe der Landkreis ganz aktuell ein interkommunales Pilotprojekt zur Quartierssanierung initiiert. Dabei werde untersucht, wie in Quartieren die Gebäudesanierung stattfindet, der Energieverbrauch reduziert, Autofahrten vermieden und soziales Miteinander verbessert werden könne. Zudem sehe man in dem Thema Mobilität einen entscheidenden Faktor, dem man mit der Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und der Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken begegnen wolle.

"Die Treibhausgasbilanz bestätigt, dass wir, dank der kontinuierlichen Klimaschutzarbeit des Kreises und vieler Kreiskommunen auf dem richtigen Weg sind", hob Schneider hervor. Hierfür bedankte sie sich sowohl bei Initiativen, wie dem Energieberatungswerk, aber auch den engagierten Bürgern, die ehrenamtlich im Klimaschutz aktiv sind.

Dass die Bilanz innerhalb der Landkreisgrenzen die CO 2 -Emissionen des motorisierten Verkehrs sowie weiterer anfallender Verbräuche wie Strom und Gas umfasse, erklärte Sonja Cordt. Auf Initiative und unter Beteiligung des Regierungspräsidiums Gießen gebe es ein abgestimmtes Vorgehen zur Datenbeschaffung und -eingabe. Dieses Verfahren ermögliche eine hohe Validität und Vergleichbarkeit der Bilanzierungen.

Ein großes Lob der Landrätin galt der Gemeinde Buseck, die seit 2009 Mitglied der Initiative Klimakommunen in Hessen ist, der insgesamt 280 Städte, Gemeinden und Landkreise angehören. Nicht umsonst fand die Vorstellung der ersten Treibhausgasbilanz an der 2014 errichteten Solaranlage Attenberg in Buseck statt. Nach Auskunft von Dirk Haas befinden sich auf den Dächern von sechs öffentlichen Gebäuden bereits Photovoltaik-Anlagen. Alleine 2020 seien 3,2 Millionen Kilowattstunden produziert worden, eine Menge, die reiche, um 1000 Haushalte zu versorgen. Der Beschluss der Gemeindevertretung vom 2. Juli 2021 ("Verpflichtung zur Herstellung einer Photovoltaik- und/oder Solarthermieanlage") sieht unter anderem vor, dass bei Grundstücksverkaufsverträgen die Verpflichtung zum Bau einer PV- oder Solarthermieanlage besteht, wenn bei der vorgesehenen Nutzung ein Strom- beziehungsweise Wärmebedarf vorliegt.

Darüber hinaus sei man aktuell dabei, Energiespeicher an Privathäusern mit 50 Euro pro Kilowattstunde zu fördern. "Zehn Anträge liegen uns bereits vor", so Haas. Ein weiteres Projekt ist der sukzessive Austausch der Straßen- und Innenraumbeleuchtung in den gemeindlichen Liegenschaften, die energetische Sanierung und der Austausch der Hallenbeleuchtung in der Rudolf-Harbig-Halle sowie die Erneuerung der Lüftungsanlage in der Willy-Czech-Halle.