Erste und letzte Hungener Dekanin verabschiedet

Propst Matthias Schmidt bei der Entpflichtung von Dekanin Barbara Alt. Im Hintergrund Bürgermeister Julien Neubert, der katholische Pfarrer Martin Sahm und Landrätin Anita Schneider. Foto: Stender

LICH/HUNGEN - Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. So verwundert es kaum, dass auch das evangelische Dekanat Hungen in einer schwierigen Phase der Pandemie einen Livestream für einen speziellen Gottesdienst anbot - die Verabschiedung von Dekanin Barbara Alt. Diese war auf gleich mehreren Internetplattformen zu sehen: bei digitalkirche.online, bei YouTube und dem Streamingangebot Twitch. Propst Matthias Schmidt entpflichtete die laut Präses Michael Knoll "erste und letzte Dekanin des Dekanats Hungen" von ihren dienstlichen Aufgaben.

Die Übertragung begann mit Livebildern der Marienstiftskirche von außen - über den Dächern von Lich. Dann betrat ein letztes Mal Barbara Alt die Fläche vor dem Altar zwischen zwei Weihnachtsbäumen und den vier leuchtenden Kerzen des Adventskranzes. Zum 1. Februar 2021 geht sie in den Ruhestand.

"Bei Weihnachten geht es nicht um Glühwein und gebrannte Mandeln, sondern um Nächstenliebe", erklärte die Pfarrerin und Dekanin in ihrer Predigt. Ihre tröstenden Worte drehten sich selbstverständlich auch um die schwierige Situation, in der sich aktuell viele Menschen in der Pandemie befinden. Das kreative und berührende Engagement in den Kirchengemeinden habe ihr gezeigt, dass Kirche dabei helfen könne, mit Erfahrungen umzugehen, die "wir uns nicht ausgesucht haben". Das seien Zeichen für die Hoffnung gewesen, "die uns trägt".

Zu den wenigen mit Abstand und Masken in der Marienstiftskirche verteilten Gästen gehörten auch Landrätin Anita Schneider, der Licher Bürgermeister Dr. Julien Neubert, der Leiter der Diakonie Gießen, Holger Claes, und Dekan Norbert Heide vom Dekanat Grünberg.

Claes würdigte besonders die Leistung von Barbara Alt für die Hungener Tafel und den im Rahmen der Ottilien-Stiftung aufgebauten Besuchsdienst. In diesen Zusammenhängen habe er sie als eine Persönlichkeit kennengelernt, die "immer für die Menschen da" sei. Gerade bei der Tafel sei sie so etwas wie "die Barbara für alles". Bei der Übergabe der Hungener Tafel an die Diakonie sei ihm bewusst geworden, wie viele Aufgaben Barbara Alt im Rahmen der Tafelarbeit übernommen hatte. "Danke, dass ich diesen Menschen kennenlernen durfte."

"Seit 1. Mai 2004 waren Sie verantwortliche Theologin für 19 Kirchengemeinden in Hungen, Lich und Umgebung mit über 18 000 evangelischen Christen", fasste Landrätin Schneider den langjährigen Dienst für die Kirche zusammen. Sie dankte Alt für ihr "Wirken im Dienste der evangelischen Kirche" und ihre "Anstöße und Impulse für mehr Miteinander in der Gesellschaft". Sie sei zudem so glaubwürdig, weil man spüre, dass sie "hinter dem steht, was sie sagt und tut".

"Feste Größe"

Als "unvorstellbar" bezeichnete Bürgermeister Neubert das Dekanat ohne Barbara Alt. "Nach drei Amtszeiten bist Du zu einer festen Größe in der evangelischen Kirche geworden", lobte er. "Dein Wirken ist nie nur ein Dienst an der Kirche als Institution, sondern ein Dienst am Menschen und an der Gemeinschaft", stellte Neubert fest, schließlich gründete sie einst die Hungener Tafel und habe oft Spenden für sie gesammelt. "Missständen gehst Du nicht aus dem Weg, gleichwohl, wie viel Kraft dies kosten kann und auch kostet. Deine Worte sind mahnend, aber nie vorwurfsvoll."

Ein Ruhestand könne auch eine Herausforderung sein, merkte Dekan Heide an. Unter Umständen könnte es Alt als so aktive Person schwerfallen, "Ruhe zu halten, nicht mehr von Termin zu Termin zu eilen, nicht mehr verantwortlich zu sein für all das, was andere vielleicht nicht getan, vergessen oder beruhigt Dir überlassen haben". "Deine Meinung bleibt gefragt, und ich hoffe, ich darf dann zu Dir kommen."

Eine "Kämpferin für eine diakonische Kirche" nannte der Propst in Oberhessen, Pfarrer Matthias Schmidt, die Dekanin, mit der ihn zehn Jahre gemeinsame Arbeit für die evangelische Kirche in der Region verbinden. "Wir haben gemeinsam an einem Strang gezogen." Barbara Alt habe leidenschaftlich ihre Interessen vertreten und um gute Lösungen gerungen. Sie habe gute Wege für die Haupt- und Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden des Dekanats gesucht und gefunden.

Er würdigte auch die Konsequenz, mit der Barbara Alt ihre Ziele verfolgte: Theologiestudium als junge Mutter, eine der ersten Pfarrerinnen, die sich mit ihrem Mann eine Pfarrstelle teilte, 2004 eine der ersten Dekaninnen in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Wichtig sei ihr aber immer die Zusammenarbeit mit ihrem Mann Otto gewesen. Das sei auch der Grund für das Datum des Abschiedsgottesdiensts gewesen: Am 20. Dezember vor 50 Jahren wurde Otto Alt zum Pfarrer ordiniert und Barbara Alt habe sich diesen Termin für ihren Abschied gewünscht.

Gewünscht hat sich die Dekanin, die auch Orgelspiel und Chorleitung gelernt hat, schöne Musik im Gottesdienst. Diesen Wunsch erfüllten ihr die Dekanatskantorinnen Anja Martine, Beatrix Pauli und Daniela Werner sowie der Licher Marienstiftskantor Christof Becker und der Leiter des Chors TonArt Hungen, Jochen Stankewitz.

Ganz ruhen und stillstehen möchte Barbara Alt nicht. Auch in ihrem Ruhestand möchte sie weiterhin für die Gesellschaft aktiv bleiben.