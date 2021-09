Erster Beschluss zum "Klimageld" im Landkreis Gießen

Wer sein Haus saniert und damit den CO2-Ausstoß reduziert, soll dafür "Klimageld" bekommen können. Details regelt eine Förderrichtlinie, die jetzt erarbeitet werden soll. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Bei Nein-Stimmen der AfD-Fraktion hat der Kreistag den Kreisausschuss beauftragt, eine Förderrichtlinie "Klimageld" zu erarbeiten. Diese soll zu den Beratungen über den Haushalt 2022 vorliegen. Mit dem "Klimageld" sollen Eigentümer gefördert werden, wenn sie ihr Haus sanieren oder modernisieren. Die Höhe soll davon abhängig gemacht werden, welche Menge an CO 2 während der technischen Lebensdauer der Maßnahme eingespart wird. Die Förderung soll "unbürokratisch" sein, aber auf Eigentümer von Gebäuden mit maximal vier Wohnungen begrenzt werden.

Rund ein Drittel

Das "Klimageld" ist ein Anliegen der neuen Koalition aus CDU, Grünen und Freien Wählern. Dass auch andere Fraktionen mitstimmten, lag daran, dass deren Änderungswünsche aufgenommen wurden. Begründet wird der Vorstoß damit, dass rund ein Drittel der CO 2 -Emmissionen im Landkreis auf den Sektor Wärme entfalle - vorwiegend auf die Verbrennung von Gas und Heizöl sowie Fernwärme. Ein- und Zweifamilienhäusern werde in der Klimapolitik nicht die notwendige Aufmerksamkeit gewidmet, obwohl es dort große Potenziale für die Reduzierung von klimaschädlichen Treibhausgasen gebe.

Kernaussage einer längeren Rede von Matthias Knoche (Grüne) war, dass die Koalition einen "Neustart" und einen "simplen Weg" wolle, um den Klimaschutz anzukurbeln, "und das ist auch bitter nötig". Landrätin Anita Schneider (SPD) wollte dies so nicht stehen lassen. Sie verwies auf die geplanten Quartierssanierungen in sechs Pilotdörfern, bei denen es um energetische und soziale Aspekte gehe, die Förderung für mehr Wohnraum in alten Ortskernen oder das Altbau-Beratungs- und Informationszentrum (Albiz) in Grünberg. "Nicht nur das Klimageld rettet das Klima, sondern ein Bündel an Maßnahmen. Aber das Klimageld ist ein sehr richtiger Ansatz, weil es um die Gebäudesanierung geht." Schneider stimmte zu, dass das Ziel der Klimaneutralität des Landkreises von 2050 vorgezogen werden müsse.

Harald Scherer, der Fraktionsvorsitzende der FDP, begründete den Änderungsantrag, dass es anstelle des "Klimageldes" für jeden Hauseigentümer eine vom Landkreis finanzierte und passgenaue Beratung zur Energieeinsparung und CO 2 -Reduzierung geben solle. Damit könne man auch private Dienstleister beauftragen.

"Mindestens siebenstellig"

Aus Sicht von Reinhard Hamel, den Fraktionsvorsitzenden der "Gießener Linken", müsste das "Klimageld" einen "mindestens siebenstelligen" Fördertopf haben. Zu geringe Summen böten keinen Anlass zu Maßnahmen, wenn gleichzeitig der Bund ein Vielfaches an Zuschüssen zahle. Er forderte zudem, auch Fotovoltaikanlagen zu fördern, um erneuerbare Energie zu erzeugen.

"Wir schließen keine Lücke, sondern fördern etwas, das bereits von Bund und Land gefördert wird", bilanzierte SPD-Fraktionsvorsitzende Sabine Scheele-Brenne. Sie befürchte "Mitnahmeeffekte", weil die Förderung zu gering sein könnte, um Projekte zu initiieren. Dem Koalitionsantrag attestierte sie "Schwächen", ging aber davon aus, dass der Kreisausschuss diese ausbügeln werde. Die Richtlinie müsse im Kreistag vorgelegt werden.

Gerda Weigel-Greilich (Grüne) fand den FDP-Antrag "überflüssig". Sie verwies auf Angebote von Stadt und Kreis und meinte: "Wir beraten uns zu Tode." Scherer konterte, indem er die noch nicht existierende Förderrichtlinie "ein bürokratisches Monster" nannte.

"Wir dürfen es nicht zu kompliziert machen, denn sonst funktioniert es nicht", meinte daraufhin FW-Fraktionsvorsitzender Kurt Hillgärtner. Bei den Förderprogrammen von Bund und Land seien die Hauseigentümer "überfordert". "Hier müssen wir es so einfach machen, dass es jeder versteht. Wir müssen endlich starten und nicht mehr diskutieren."

Die FDP ließ sich darauf ein, dass es zusätzlich und nicht anstelle des "Klimageldes" ein Beratungsangebot geben soll. Dies wurde ebenso in den Beschluss aufgenommen wie die von den "Gießener Linken" beantragte Förderung von Fotovoltaikanlagen und die der SPD wichtige Formulierung, dass die Richtlinie im Kreistag vorgelegt werden soll.