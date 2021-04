Espa: Ein Biber in fremden Gefilden

Kuriosum: Ein Biber wurde mitten in Espa von Feuerwehrleuten eingefangen. Wie er hierher kam, ist ein Rätsel. Foto: Feuerwehr Langgöns/B. Bensel

ESPA - Der Biber ist tot. Er hatte zu schwere Verletzungen und musste eingeschläfert werden. Wie er nach Espa am südlichen Rande des Kreises gelangte - niemand weiß es. Bürger fanden den Meisternager unter einem Tisch in ihrem Garten im alten Ortskern, erklärte der traurige Ortsvorsteher Volker Rühl, der die Todesnachricht am Dienstagabend bekommen hatte. Seit 40 Jahren ist er in der Feuerwehr vor Ort tätig und hätte gerne ein Happy End gesehen. Die Espaer Wehr wurde am Montagnachmittag von der Leitstelle informiert, dass ein ungewöhnliches Fellwesen gefunden worden ist. "Das war schon ein Brummer", stellte Rühl gleich fest, der mit fünf anderen Kameraden zum Einsatz anrückte.

Niemand wusste genau, wie mit Tieren dieser Statur umgegangen werden sollte, auch das notwendige Gerät fehlte vor Ort. Gemeindebrandinspektor Dirk Herget wurde angerufen, der mit einem Netz vorbeikam und auch eine große Transportbox mitbrachte. Zunächst dachten die Feuerwehrleute, dass der Biber bereits den letzten Atemzug getan hätte. Doch ein erster vorsichtiger Stöckchentest zeigte, dass er noch lebte, aber apathisch war.

Kein offenes Wasser

Rühl wunderte sich im Gespräch mit dieser Zeitung: "Man kann sich das gar nicht vorstellen. Im Ortskern gibt es gar kein offenes Wasser." Zwar entspringe der Kleebach in Espa, doch ein breites Gewässer werde der Bach erst unten im Tal in Cleeberg. Wie das Wassertier nach Espa gelangt ist, darauf konnte sich Rühl keinen Reim machen. Noch ungewöhnlicher ist für ihn, dass der Biber mitten im alten Ortskern lokalisiert wurde. Da noch niemand der Feuerwehrleute einen lebendigen Biber gesehen hatte, musste zuerst genauer hingeschaut werden. Doch die Schwimmhäute zwischen den Krallen ließen schnell darauf schließen, dass es sich um einen Meisternager handeln musste. "Das hat uns schwer gewundert. Da wir nicht wussten, wie man mit einem solchen Tier genau umgeht, sind wir ihm mit Respekt und Abstand begegnet. Er hat es uns bei der Bestimmung auch schwer gemacht, da er zunächst in Richtung eines Zauns geblickt hat."

Schon zwei Tage zuvor war Espaern in dem Bereich, wo der Biber aufgefunden wurde, nachts ein nicht einzuordnendes Tiergeschrei wie nach einem Kampf aufgefallen. Das hat Rühl inzwischen erfahren.

Die große Frage beim Einsatz war, wie man einen Biber aus dem Garten bekommt. Nach mehreren Versuchen konnte er in einem Netz mit engeren Maschen gefangen werden und wanderte in die Box. Zwischenzeitlich hatte sich der Chef des Naturschutzbundes Oberes Kleebachtal, Günther Oberländer, der informiert worden war, ans Telefon geklemmt. Er wollte einen Biber-Experten mit dem Fall betrauen, konnte jedoch so schnell niemand erreichen. Deshalb wurde das Tier in die Veterinärklinik nach Gießen gebracht, nachdem sich der Förster für nicht zuständig erklärt hatte. Hier stellten Veterinärmediziner nach einer Untersuchung fest, dass der Allgemeinzustand des Wildtieres sehr schlecht war und ein Oberschenkelbruch vorlag.

Dr. Sebastian Ganz, der Leiter der Kleintierabteilung, erklärte, dass das Wildtier daraufhin von seinen Schmerzen erlöst wurde. Die Veterinärklinik ist im 24-Stunden-Betrieb Anlaufstation für verletzte Wildtiere. Hier können Polizei, Feuerwehr und auch Privatleute mit solchen Patienten vorbeischauen. Ein Biber sei ihm in seiner Laufbahn noch nicht begegnet, allerdings Fuchswelpen, Igel, Eichhörnchen, Rehkitze, auch einmal ein Dachs.

Bei den Wildtieren sei Vorsicht geboten, damit sich das Personal nicht verletze. Deswegen sei der Biber zunächst leicht sediert worden. Eine Schiene oder ein Gips für den Oberschenkelbruch sei bei Wildtieren nicht indiziert, weswegen der Biber eingeschläfert worden sei. Trotz der Sedierung habe er Wehlaute von sich gegeben. "Sein Allgemeinzustand war hochgradig gestört."

Wie kommt ein Biber in das höher gelegene Espa? In der Wetterau gibt es Vorkommen und im Osten des Kreises wurden Biberbaue an der Horloff gesichtet. Nabu-Vorsitzender Oberländer kann sich vorstellen, dass sich das Tier ein neues Revier gesucht haben könnte. Die Alphatiere verdrängten ihre unterlegenen Rivalen. Warum der Biber allerdings Espa als seine neue Heimat auserkoren hatte, könne er sich nicht erklären. Es sei ein Rätsel.

Die Meisternager seien jedenfalls Landgestalter, aus dieser Sicht könne der Biber versucht haben, eine Fläche im Kleebach anzustauen. Das sei allerdings eine reine Vermutung. Auch in Richtung Brandoberndorf gebe es noch ein Gewässer, das der Biber als Revier hätte nutzen können. Von Bibern als Haus- oder Zuchttiere habe er noch nie gehört. Elb-Biber seien einerseits andernorts ausgesetzt worden und hätten sich dort vermehrt, andererseits seien sie auch gewandert. Oberländer hatte bereits vor, das gefundene Exemplar mit Genossen in der Wetterau zusammenzubringen. Doch es kam anders.