Ettingshausen: Der Kontoauszugsdrucker ist weg

Ettingshausen. Wilfried Jox ist empört. "Dass alte Leute ihre Kontoauszüge online abrufen sollen, ist doch ein Witz." Doch das ist eine der nun nur noch möglichen Varianten, denn einen Kontoauszugsdrucker der Volksbank Mittelhessen gibt es in Ettingshausen nicht mehr. Die Filiale hatte ohnehin im September 2019 geschlossen. Nun bleibt den Kunden noch ein Geldautomat. Und auch dafür gibt es keine Bestandsgarantie.

Dennis Vollmer, Pressesprecher der Volksbank Mittelhessen, bittet um Verständnis. "Es ist das Ziel, unser flächendeckendes Filialnetz dauerhaft zu erhalten. Dies schließt jedoch mit ein, dass wir Serviceangebote und Filialstruktur regelmäßig an die konkrete Nachfragesituation anpassen. So sind auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen, die zum Beispiel in der Reduktion der SB-Geräte an einem wirtschaftlich nicht mehr vertretbaren Standort münden. Es ist uns sehr bewusst, wie wichtig diese Infrastruktur für die Menschen ist. Und dennoch dürfen wir im Interesse aller Mitglieder als Anteilseigner und hinsichtlich der Zukunftsfähigkeit dieser Bank die betriebswirtschaftlichen Aspekte nicht ignorieren", teilte er auf Anfrage mit.

"Unterdurchschnittlich"

Jox, der dem Seniorenbeirat der Gemeinde angehört, ist dennoch enttäuscht. Die Bank habe den Kontoauszugsdrucker abbauen lassen, ohne vorab die Kunden zu informieren. Erst nach seinem Anruf habe es einen Aushang in der ehemaligen Filiale gegeben. Vollmer legte hingegen Wert darauf, dass die "Kunden mit dem Abbau des Kontoauszugsdruckers per Aushang informiert" worden seien. Die Nutzung sei "unterdurchschnittlich" gewesen und habe über die Jahre "stark nachgelassen".

Den Standort in Ettingshausen gab es seit 1970, als die Spar- und Darlehenskasse Ettingshausen mit der Volksbank Gießen fusionierte. Mangels Frequentierung - so die Begründung von Vollmer - wurde sie mit der Filiale in Lich zusammengelegt. Zu Kundenzahlen und dem betreuten Einzugsgebiet wollte sich der Pressesprecher nicht äußern. Jox wies hingegen darauf hin, dass neben Ettingshausen auch noch Kunden auch Münster, Ober-Bessingen, Queckborn und Harbach kämen.

Das Gebäude ist zwischenzeitlich verkauft worden. Nach Informationen des Anzeigers wollte der neue Eigentümer mit der Volksbank einen Zehn-Jahres-Vertrag über die Nutzung des SB-Bereichs abschließen, doch es kam nur ein Mietvertrag über ein Jahr zustande. Vollmer machte dazu keine Angaben, betonte aber, dass man "rechtzeitig vor Ablauf des Mietvertrags eine mögliche Verlängerung auf Basis der dann vorliegenden Daten prüfen" werde. Zum Geldautomaten gab er keine Bestandsgarantie ab, denn: "Wie alle anderen Standorte unterliegt auch dieser einer fortlaufenden Prüfung, weil sich das Nutzerverhalten unserer Kunden aus unterschiedlichen Gründen regelmäßig ändert." Jox ist da pessimistisch. Aus seiner Sicht ist es "vorprogrammiert", dass der Geldautomat nach Ablauf des Mietvertrages stillgelegt werde.

Doch wie geht es jetzt in Sachen Kontoauszügen weiter? Der Pressesprecher verwies auf die Filialen in Reiskirchen und Lich und auf das "ePostfach". Damit könnten die Kunden ihre Kontoauszüge kostenlos online abrufen. Diese würden zehn Jahre lang im Online-Banking zur Verfügung gestellt.

Für die Menschen, die in Bezug auf digitale Anwendungen Berührungsängste haben, biete die Volksbank regelmäßig kostenlose Seminare und Workshops an. "Unser Trainer erklärt den Teilnehmern alles Wichtige rund um das Online-Banking und die Banking-App. In kleinen Gruppen bekommen sie alles Notwendige gezeigt und haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nach diesem Workshop sind die Teilnehmer problemlos in der Lage, ihre Bankgeschäfte auch bequem online zu erledigen", erklärte Vollmer. Denjenigen, die einen Papierauszug bevorzugen, aber zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen nicht die nächste Filiale mit Kontoauszugsdrucker aufsuchen können, biete man in Ettingshausen die postalische Zustellung an. Darüber wolle man die Kunden in Kürze nochmal separat informieren.

"Nicht kundenorientiert"

Wilfried Jox ist nicht überzeugt. "Die Einstellung der Volksbank gegenüber Kunden, die der modernen Technik nicht mächtig sind, ist mit dem Grundgedanken des Gründers der Volks- und Raiffeisenbanken nicht mehr vereinbar." Ortsvorsteherin Petra Süße (CDU) will das Thema in der nächsten Ortsbeiratssitzung Mitte August besprechen. "Ein solches Geschäftsgebaren ist keineswegs kundenorientiert. Aber auch der wohl folgende Beschwerdebrief wird an der Situation nichts ändern", zeigte sie sich realistisch.