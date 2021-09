EU-Parlament: Sven Simon im CDU-Vorstand

Sven Simon ist der neue stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament. (Foto: Simon)

KREIS GIESSEN - (red). Zur Halbzeit der Legislaturperiode hat die CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament am Dienstagabend für einen neuen Vorstand votiert. Der Busecker Europaabgeordnete Prof. Dr. Sven Simon wurde dabei zum stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Gruppe im Europäischen Parlament gewählt. Die Unionsparteien stellen derzeit mit 29 Abgeordneten die größte Delegation einer einzelnen Partei im EU-Parlament. Simons Aufgabenportfolio wird künftig vor allem die Kommunikation der Gruppe umfassen. Vor seiner Wahl zum Abgeordneten vor zwei Jahren war er als Professor für Völker- und Europarecht an der Universität Marburg tätig. Zu seiner neuen Aufgabe sagte Simon: „Derzeit wird auf europäischer Ebene an vielen wichtigen und zukunftskritischen Projekten gearbeitet. Es geht um die klimaneutrale Transformation unserer Volkswirtschaft, die Digitalisierung und ganz grundsätzlich um die Zukunft der EU im Rahmen der gleichnamigen Konferenz. Umso wichtiger ist es, dass CDU und CSU ihre Stellung als führende Europaparteien mit klaren Botschaften untermauern. Dafür möchte ich mich in den nächsten Monaten einsetzen.“