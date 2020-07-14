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Dienstag, 14.07.2020 - 07:20
4 min

Europaministerin Lucia Puttrich besucht Hof Obersteinberg in Pohlheim

Im Rahmen ihrer Sommertour besucht sie verschiedene Orte in Hessen, die zum Beispiel eine europäische Förderung erhalten haben. Montagmorgen schaute sie in Pohlheim auf dem Bauernhof der Familie Fay vorbei.

Von Ines Jachmann
Frischer geht nicht: Die Eier aus dem Hühnermobil sind noch ganz warm. Europaministerin Lucia Puttrich ist sichtlich begeistert. Foto: Jachmann

Frischer geht nicht: Die Eier aus dem Hühnermobil sind noch ganz warm. Europaministerin Lucia Puttrich ist sichtlich begeistert. Foto: Jachmann

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