Evangelische Dekanate wollen Partnern in Indien helfen

Das Gesundheitssystem Indiens ist im Angesicht der Corona-Pandemie völlig überlastet. Es fehlt an Betten, antiviralen Medikamenten und medizinischem Sauerstoff. Archivfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Der Partnerschafts-Ausschuss Krishna-Godavari bittet um Spenden für die indische Partner-Diözese der evangelischen Dekanate Grünberg, Hungen und Kirchberg. Angesichts der desaströsen Lage in der Region sollen über die indischen Partner wie schon 2020 Pakete mit Essen und Hygieneartikeln an die Bedürftigen verteilt werden.

Die drei Dekanate Grünberg, Hungen und Kirchberg sind seit fast 40 Jahren mit der südindischen Diözese Krishna Godavari im Bundesstaat Andhra Pradesh partnerschaftlich verbunden. In Andhra Pradesh mit seinen rund 100 Millionen Einwohnern wurden Ende April über eine Million Corona-Infizierte, 95 131 aktuelle Fälle und 7736 Todesfälle gezählt, heißt es in einer Pressemitteilung der Dekanate. "Der Tod kommt uns so nah", bemerkte der Bischof von Krishna Godavari, George Cornelious, in einem Gespräch per Video. "Viele mir bekannte Personen sind gestorben, darunter auch Mitarbeiter der Diözese." Viele Menschen lebten in Angst und in Unsicherheit und hätten wegen Ausgangssperren und Lockdown kein Einkommen. Und da von den rund 300 000 Christen in Krishna-Godavari die meisten "Dalit" (Kastenlose) sind, stehen sie ohnehin am hinteren Ende der durch das Kastensystem bestimmten Schlange.

"Für diese Menschen, die oft Tagelöhner oder Kleinstverdiener mit großen Familien sind, leiden nicht nur unter den hohen Infektionszahlen und dem Mangel an Tests, Handschuhen oder Masken. Auch der Zugang zu sauberem oder fließendem Wasser und täglicher Nahrung ist schwierig", berichtet Ökumenepfarrer Bernd Apel. "Es gibt keine Krankenversicherung im deutschen Sinne, doch jeder Inder hat Anspruch auf Behandlung in einem staatlichen Krankenhaus. Und die werden jetzt beim geringsten Symptom natürlich überrannt. Außerdem sind viele Kirchengebäude geschlossen, die sonntäglichen Gottesdienst-Kollekten fehlen und damit auch Einnahmen für die Kirchen." Die Kirchen - nur rund vier Prozent der Bevölkerung sind Christen - trifft die Krise hart. Ihre Ressourcen sind erschöpft und viele Mitarbeiter krank. Trotzdem sehen sich in der Verantwortung der Nächstenliebe und bieten den Menschen Hilfe an.

Die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) hat angesichts der Corona-Lage in Indien zu Spenden aufgerufen. Die Entscheidung fiel am vergangenen Samstag nach einer Videokonferenz mit Partnern in Indien.

In den zurückliegenden Wochen hatte sich die zweite Welle der Corona-Pandemie zu einer Katastrophe für das Land ausgeweitet. Täglich werden derzeit etwa 400 000 Neuinfektionen gemeldet, fast 4000 Menschen sterben. Die Dunkelziffer wird als deutlich höher angesehen. Die rasche Ausbreitung des Virus bringt Krankenhäuser an ihre Belastungsgrenze.

Der Partnerschafts-Ausschuss Krishna-Godavari im Gießener Land ist in ständigem Kontakt mit der Diözese und bittet um Spenden. Von dem Geld werden die indischen Partner "Packages" packen mit Reis, Gewürze, Linsen oder Öl, Masken, Desinfektionsmitteln, Zahnbürsten und anderen notwendigen Dingen des täglichen Bedarfs. Das Spendenkonto "Corona-Hilfe 2021 Krishna-Godavari" des evangelischen Dekanats Hungen hat die Iban DE11 5139 0000 0081 1197 16