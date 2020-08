Ex-Banker will in Laubach Bürgermeister werden

Am 6. Dezember wird in Laubach der Nachfolger für Bürgermeister Peter Klug gewählt. Nun sieht es nach zwei Kandidaten aus. Symbolfoto: dpa

Laubach (ww). Die Wahrscheinlichkeit liegt bei über 90 Prozent, dass der Wahl-Laubacher Matthias Meyer gegen Björn Erik Ruppel (CDU) als unabhängiger Bürgermeisterkandidat antreten wird. Der 51-jährige Ökonom und Coach erhielt in einer Ortsverbandsversammlung der Laubacher Grünen am Freitagabend die Unterstützung für seine Bewerbung. Er stampfte mit Mitstreitern in nur einem dreiviertel Jahr den Freienseener Naturkindergarten Seenbachtal aus dem Boden und überzeugte die Politik, diesen zu bezuschussen. Damit wurde man in Laubach auf ihn als potenziellen Kandidaten aufmerksam.

Am Samstag in einer Woche wird sich Meyer zudem der Laubacher SPD vorstellen, die ebenfalls signalisiert hat, ihn zu unterstützen. Doch dabei will es der 51-Jährige nicht belassen, der in Niedersachsen vor seinem Studium der Betriebs- und Volkswirtschaft in der SPD-Jugendorganisation seine Erfahrungen bis auf Bundesebene gesammelt hatte. Bevor er sich endgültig für die Kandidatur entscheidet, will Meyer zahlreiche bekannte Laubacher Multiplikatoren treffen.

"Ich überlege ernsthaft, als unabhängiger Kandidat anzutreten, will aber vorab mit vielen reden, die interessiert an meiner Kandidatur sein könnten." Er freut sich, dass die Grünen um Michael Köhler ihn favorisieren.

Meyer ist verheiratet und Vater von drei Kindern. Laubach ist sein Hauptwohnsitz. Direkt nach dem Studium wurde er 1990 zunächst Assistent des Vorstands der Landesbank Schleswig-Holstein und machte dann schnell Karriere bei der HSH Nordbank und der niederländischen Investmentbank NIBC. Er bezeichnet sich selbst als Vollblut-Banker und Manager. 2017 stand dann für ihn allerdings die Selbstständigkeit an. Meyer ist seitdem Business- und Life-Coach. Yoga ist sein Hobby. "In beiden Bereichen habe ich viel mit Menschen zu tun, die ich unterstützen kann. Das motiviert mich ungemein", erklärt er.

Der 51-Jährige hat 24 Jahre Berufserfahrung in Markt-, Stabs- und Risikobereichen von Banken, aber auch der Industrie. Elf Jahre hatte er Personal- und Budgetverantwortung. Er ist Diplom-Ökonom mit den Schwerpunkten Systemische Beratung, Finanzierung und Controlling. Sein Studium absolvierte er an der Privatuniversität Witten/Herdecke. Nach dem Umzug aus Frankfurt wohnt er mit seiner Familie seit fast einem Jahr in Laubach. Der Großvater seiner Frau war der Laubacher Erich Neuss, der als Rentmeister in der Rentkammer des Grafen arbeitete, aber auch als ehemaliger Hauptmann der Ausschussgesellschaft bekannt war.

Bereits als 14-Jähriger engagierte sich der gebürtige Cuxhavener bei den Jusos, wo er es bis in den erweiterten Bundesvorstand brachte. "Ich habe damals mit anderen in Niedersachsen sehr aktiv Wahlkampf für Gerhard Schröder gemacht. Er wurde dann Ministerpräsident."

Mit Aufnahme des Studiums hängte er die Politik allerdings an den Nagel. Mit dem ehemaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten David McAllister, dem heutigen Vorsitzenden des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im Europaparlament, focht er im Landkreis Cuxhaven so manchen Strauß aus. "Wir haben respektvoll miteinander gestritten", attestiert er dem Christdemokraten.

Meyer ist es sehr wichtig, dass er als Bürgermeister kein Einzelkämpfer wird. "Ich möchte, dass sich viele Laubacher mit mir engagieren." Er verspricht, dass seine Bewerbung zu keiner Hängepartie werde. Er wolle "nur ein paar Tage zwischen die Entscheidung einbauen", um sich mit möglichst vielen Menschen zu beraten. Die Leute kommen aus allen Stadtteilen auf mich zu, das freut mich. "Heute war sogar jemand aus Altenhain an meiner Haustür und hat mit mir über meine Kandidatur gesprochen."