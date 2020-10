Existenz von Volksbank-Filialen in Biebertal nicht gesichert

Neben der Filiale in Bieber (Foto) sind auch die Geschäftsstellen der Volksbank Heuchelheim in Königsberg, Krumbach und Fellingshausen bis auf weiteres geschlossen. Foto: Waldschmidt

BIEBERTAL/HEUCHELHEIM - Die Volksbank Heuchelheim hat fünf ihrer elf Filialen - darunter vier in Biebertaler Ortsteilen - vorerst wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Allerdings ist nicht ausgeschlossen, dass sie nie wieder öffnen, da sie seit Langem nicht mehr betriebswirtschaftlich seien. Dies berichtete Vorstandsmitglied Henry Koch auf Anfrage dieser Zeitung.

Konkret geht es um die Filialen in Bieber, Fellingshausen, Königsberg und Krumbach sowie in Hohenahr-Großaltenstädten. Ein Aushang weist darauf hin, dass man auch einen Beitrag leisten wolle, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Schließung gilt seit 19. Oktober. In den großen Geschäftsstellen könne man die Kundenströme besser steuern und die Abstandsregelungen einhalten. In den kleinen Filialen hätten es die Mitarbeiter mit Kunden, die die Maskenpflicht nicht berücksichtigen, nicht leicht. Die Kollegen wolle man mit diesem Problem auch nicht alleinlassen, betonte das Vorstandsmitglied.

Grundsätzlich würde die Wirtschaftlichkeit der Filialen immer wieder geprüft, in den genannten Orten sei diese seit Längerem nicht mehr gegeben. "Wir appellieren immer an die Mitglieder, das Angebot vor Ort zu nutzen. Aber wenn sich an den Zahlen nichts ändert, müssen wir irgendwann handeln", erklärte Koch, um zugleich zu betonen, dass es dafür "keine genauen Pläne" gebe. Bei einer Strategietagung Ende des Jahres solle über das Thema erneut beraten werden. "Anders als unsere Mitbewerber haben wir bislang noch gar keine Filialen geschlossen."

Die Erklärung für die geringe Nutzung liegt laut Koch auf der Hand: Immer mehr Bankkunden nutzen Onlinebanking und holen sich ihr Bargeld nicht am Schalter in der Filiale, sondern am Automaten oder beim Einkaufen an der Kasse. Wie haben die Kunden auf die Schließung reagiert? Es habe keine Beschwerden gegeben, nur eine "Handvoll Fragen", so das Vorstandsmitglied. Die Telefone seien umgestellt, die Briefkästen würden geleert und die Mitarbeiter seien in den anderen Filialen eingesetzt worden.

Die Fellingshäuser Bürgerinitiative Geldautomat befürchtet, dass aus der zeitweisen eine dauerhafte Schließung wird, und appelliert deshalb erneut an die Volksbank Heuchelheim, sich an dem Geldautomaten in Fellingshausen zu beteiligen. Das lehnt Koch aber weiterhin ab. Es habe nach der Schließung der Sparkasse in dem Ortsteil keinen Zulauf an neuen Kunden gegeben und auch keinen größeren Bargeldbedarf.