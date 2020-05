Exkursion mit maximal 13 Teilnehmern

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Der Kreisverband im Bund für Umwelt und Naturschutz bietet in Kooperation mit dem Forstamt Wettenberg eine Exkursion an. Das Thema am kommenden Samstag, 23. Mai, lautet „Der Feuersalamander und sein Lebensraum“. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der einzuhaltenden Sicherheitsmaßnahmen auf 13 Personen beschränkt. Am Startpunkt wird eine Teilnehmerliste mit Adressangabe geführt. Sollten mehr als 13 Teilnehmer mitkommen wollen, gibt es Hinweise für Alternativangebote.

Holger Brusius vom Forstamt Wettenberg und Andrea Malkmus vom BUND Gießen stellen auf einer etwa dreistündigen Wanderung im Krofdorfer Forst die ökologischen Ansprüche und die typischen Lebensräume des Feuersalamanders vor und erläutern Maßnahmen zur Förderung der versteckt lebenden Tierart.

Treffpunkt ist um 14 Uhr der Parkplatz am Wertholzlagerplatz Waldhausstraße von Krofdorf Richtung Schmelzmühle/Salzböden nach etwa 2,5 Kilometern auf der rechten Seite. Die Teilnahme ist kostenfrei und erfolgt auf eigene Gefahr. Festes Schuhwerk wird empfohlen.