Exkursion per Fahrrad nach Langgöns

KREIS GIESSEN - (red). Der Kreisverband im Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) bietet in Kooperation mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) Gießen am Samstag, 12. Juni, ab 12 Uhr eine Radtour zum landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Müller in Langgöns an. Bettina Speiser (ADFC) und Andrea Malkmus (BUND) führen die mehrstündige Rundfahrt durch die Kulturlandschaft südlich von Gießen. Auf dem Betrieb werden verschiedene Naturschutzmaßnahmen wie Blühstreifen für Insekten und Futterflächen für Hamster, Rebhuhn und weitere Tierarten vorgestellt. Der Start ist um 12 Uhr an der Westseite des DB-Haltepunkts Oswaldsgarten in Gießen vorgesehen. Proviant, Wasser und Sonnenschutz sollten mitgenommen werden. Aufgrund der Pandemiebeschränkungen ist die Teilnehmerzahl auf zehn Personen (plus maximal fünf Geimpfte oder Genesene) begrenzt. Die Abstands- und Hygieneregeln sind unbedingt einzuhalten. Eine E-Mail-Anmeldung unter speiser.bettina@gmail.com mit Angabe der Kontaktdaten ist erforderlich. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.