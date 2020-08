Experte aus Mainzlar erklärt: So macht man Vögel ganzjährig glücklich

Dieses Rotkehlchen kann sich nicht beschweren, doch vielen seiner Artgenossen fehlt der Zugang zu Wasser. Foto: Heiner Witthake - stock.adobe.com

Kreis Giessen. Wer bei heißem Wetter eine Abkühlung sucht, findet sie an Badeseen, in Schwimmbädern oder vielleicht sogar im Pool im eigenen Garten. Für den Menschen ist es also nicht schwer, seinen Körper bei hohen Temperaturen abzukühlen. Für die heimischen Vogelarten wird es aber immer schwieriger, weil durch lang anhaltende Trockenperioden Pfützen und Bachläufe ausgetrocknet sind.

Martin Hormann, Mitarbeiter bei der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, rät deshalb zum Aufstellen von Vogeltränken im Garten. "Vögel nutzen die Tränke nicht nur zur Wasseraufnahme", sagt der Mainzlarer. Sie können dort auch ihr Gefieder sauber halten. Und da dies auch im Winter notwendig ist, rät Hormann dazu, die Tränke das ganze Jahr über stehen zu lassen.

Allerdings müsse man einige Dinge beachten, wenn man solch ein Wasserbecken im Garten aufstellen möchte. Laut Hormann ist vor allem der Platz entscheidend. Zwar müsse dieser gut einsehbar sein, trotzdem sei es auch wichtig, dass Sträucher und Büsche in der Nähe sind, damit sich die Vögel bei einer Bedrohung schnell verstecken können. Ungeeignet seien deshalb vor allem Steingärten, da dort meist die nötige Bepflanzung fehle und der Vogel seinen Feinden auf dem Präsentierteller angeboten werde. "Die Tränke sollte auch nicht vor Glasscheiben wie bei Wintergärten stehen", erklärt der Experte, da es dort vermehrt zu Vogelschlag kommen kann.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sauberkeit der Tränke. Regelmäßig das Wasser zu wechseln, die Schale auszuspülen und sauber zu wischen sei essenziell, um die Bildung von Bakterien zu vermeiden. Dadurch werde die Gefahr verringert, dass sich Krankheiten unter den Vögeln ausbreiten, die bis zum Tod führen können. Besonders betroffen von solchen Bakterieninfektionen ist nach Angaben des Naturschutzbundes (Nabu) der Grünfink. Dieser infiziere sich jährlich mit dem Erreger Trichomonas gallinae, der bei warmen Temperaturen in Wasserbecken bis zu 24 Stunden überleben könne. Dass es einen Zusammenhang zwischen dem Rückgang des Grünfinkenbestands und dem vermehrten Vorkommen von Trichomaden-Infektionen gibt, liegt laut Nabu auf der Hand, sei aber noch nicht wissenschaftlich nachgewiesen.

Bei der Säuberung der Vogeltränke ist nach Angaben von Hormann kein Spülmittel oder Reiniger nötig. Eine Bürste und kochendes Wasser seien ausreichend. Wer überhaupt keine Arbeit mit der Säuberung haben möchte, könne sich auch einen kleinen Springbrunnen kaufen, der einen natürlichen Bachlauf imitiert und das Wasser filtert.

Keramikuntersetzer

"Das alte, dreckige Wasser muss aber nicht in den nächsten Abwasserkanal geschüttet werden", betont der Experte der Staatlichen Vogelschutzwarte. Dies könne ohne Bedenken für Blumen verwendet werden. Es sei auch keine hochwertige Tränke nötig, um Vögel im Sommer glücklich zu machen. Keramikuntersetzer von Blumentöpfen seien eine gute Alternative. Wichtig zu beachten ist dabei nur, dass der Rand flach und der Boden der Tränke rau ist, damit die Vögel problemlos an das Wasser herankommen und einen guten Halt haben.

Martin Hormann sieht in der Vogeltränke aber noch weitere Vorteile als nur für die Versorgung und Hygiene. "Man muss zu mehr Naturnähe zurückkommen, um die starken Bestandsrückgänge der Vögel abzumildern", betont er und erklärt, dass dafür jede Hilfsmaßnahme im heimischen Garten wichtig ist. Durch eine einfache Sache wie eine Vogeltränke könne man etwas Positives bewirken und sogar Insekten bei der Wasseraufnahme helfen. Dadurch könne man erreichen, dass die Artenvielfalt im eigenen Garten steigt. Zudem eigne sich eine Vogeltränke besonders gut, um verschiedene Arten zu beobachten. Wer seine Gartenvögel richtig verwöhnen möchte, könne zusätzlich ein Sandbad aufstellen, in dem die Tiere ihr Gefieder von Parasiten befreien.

Hormann selbst setzt in seinem Garten auf mehrere Tränken. Neben einem großen Steintrog, in dem die Vögel ein richtiges Bad nehmen können, verwendet er ausgewölbte Natursteine, die das Regenwasser ganzjährig auffangen.