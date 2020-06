Experten der Polizei beraten via Skype

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Ungewöhnliche Umstände erfordern ungewöhnliche Lösungen: Die kriminalpolizeilichen Berater des Polizeipräsidiums Mittelhessen bieten Beratungstermine über das Videotelefonieprogramm Skype an. Mit Kriminalhauptkommissar Jan Oliver Karo unter 06421/406-123 kann man die Termine und die technischen Voraussetzungen absprechen. Beratungstermine sind am Donnerstag, 18. Juni, zwischen 16 und 19 Uhr, am Freitag, 26. Juni, zwischen 10 und 13 Uhr und am Dienstag, 30. Juni, zwischen 16 und 19 Uhr. Bei den Terminen erläutern die Präventionsexperten zum Beispiel die Sicherungsmöglichkeiten der eigenen vier Wände oder geben Tipps für eine sichere und unbeschwerte Urlaubszeit.

Denn Gauner und Diebe nehmen die während der Urlaubszeit unbewohnten Häuser in den Fokus oder schlagen am Wohnwagen, dem Wohnmobil, in der Ferienwohnung oder im Hotel zu. Zudem lauern am Urlaubsort Trick- und Taschendiebe auf die richtige Gelegenheit.

Schon einfache Verhaltenstipps machen den Dieben oder Einbrechern das Leben schwer, zum Beispiel mechanische Lösungen, um den Einbruch zu verhindern oder einfache Maßnahmen, um etwa Anwesenheit vorzutäuschen. Auch für den sicheren Umgang mit Wertsachen auf dem Weg zum oder am Urlaubsort gibt es Ratschläge.