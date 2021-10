Experten warnen: Vorsicht bei weißen Pilzen

Von Esspilzen wie dem Birkenpilz oder dem Reizker über Pfifferlinge bis hin zum bekannten und giftigen Fliegenpilz - die Teilnehmer der Wanderung sind im Wald fündig geworden. Foto: Leyendecker

KREIS GIESSEN - Herbstzeit ist Gourmetzeit. Ob Semmelknödel mit Pfifferlingen, gefüllte Champignons oder eine deftige Pilzpfanne - die Leckereien aus dem Wald bieten viele Zubereitungsmöglichkeiten. Frisch gesammelt aus dem Wald schmecken die Pilze am besten. Doch dem einen oder anderen Hobbysammler stellt sich immer wieder die gleiche Frage. Ist der Pilz überhaupt essbar oder verzehre ich unter Umständen einen der unzähligen giftigen Exemplare, die in den heimischen Wäldern wachsen? Um diese Frage und viele weitere Mythen rund um die begehrten Schwämme zu beantworten, lud die in Grünberg ansässige Arbeitsgemeinschaft deutscher Junggärtner (AdJ) zu einer Pilzwanderung ein.

"Wir sind gespannt, was der Wald für uns bereit hält, und freuen uns auf volle Pilzkörbe", schreibt Bildungsreferent Samuel Sahm in der Einladung an die rund 20 Teilnehmer. Am Samstagmorgen war es für die Sammler dann endlich so weit. Bei einstelligen Temperaturen und einem herbstlichen Frühnebel ging es vom Parkplatz am Schiffenberger Weg rein in Richtung Pohlheim und direkt in den Wald. "Wir freuen uns, dass wieder Action reinkommt. Das ist eines der ersten Seminare nach Corona", erzählt Sahm.

Begleitet wird er von den Brüdern Moritz und Paul Mülich. Beide sind passionierte Pilzsammler und beraten die Gruppe bei der Suche. "Wir werden erst mal eine halbe Stunde laufen müssen, deswegen Pilzwanderung und nicht nur Pilzsuche", erzählt Moritz Mülich lachend. Direkt zu Beginn muss er die Freude jedoch dämpfen. "Wir rechnen heute mit nicht so vielen Pilzen. Die jüngsten Aktionen waren leider erfolglos." Anstatt zu demotivieren, spornt die Aussage jedoch nur weiter an.

Fotos Von Esspilzen wie dem Birkenpilz oder dem Reizker über Pfifferlinge bis hin zum bekannten und giftigen Fliegenpilz - die Teilnehmer der Wanderung sind im Wald fündig geworden. Foto: Leyendecker Moritz Mülich stellte den Teilnehmern der Wanderung verschiedene Pilze näher vor. Foto: Leyendecker 2

Paul Mülich betont, dass es wichtig sei, im Wald nur minimalinvasiv zu sein. "Bitte sammelt nicht alle Pilze auf einmal ab, sondern eher einzeln. Und ihr werdet so oder so kleine Pilze umtreten, ob ihr wollt oder nicht", warnt er. Die wichtigste Anweisung der Brüder hören die Teilnehmer direkt zu Beginn der Pilzsuche. "Ihr müsst die Pilze eigenverantwortlich verzehren, das obliegt euch. Und weiße Pilze fassen wir gar nicht erst an." Weiße Pilze nicht anfassen? Der Laie wundert sich und fragt: Warum nicht? "Die meisten weißen Pilze können mit Speisepilzen verwechselt werden. Da ist teilweise schon der Kontakt giftig, deswegen schauen wir uns die im Zweifelsfall aus der Ferne an", erklärt Paul Mülich. Der studierte Landwirt beschäftigt sich viel mit Pilzen und mit der großen Artenvielfalt.

Vegetative Vermehrung

Dieses Wissen geben die Brüder auch an die Teilnehmer weiter. Bei der Sammlung legen beide den Fokus auf Pilze, die in Symbiose mit Bäumen wachsen, beispielsweise Maronenröhrlinge. Das, was ein jeder vom Pilz sehen könne, sei jedoch nur der Fruchtkörper und nicht etwa das ganze Konstrukt. Das liegt meist verborgen im Baum und arbeitet gemeinsam mit dem Stamm an seiner Zukunft. "Klingt krude, ist aber so. Der Pilz zapft sich Wasser vom Baum ab und hilft diesem, seine Wurzel zu erweitern", berichtet Paul Mülich über die vegetative Vermehrung.

Und wie sieht es aus mit dem Thema Pilzvergiftung? Dort lösen die Brüder einige Mythen auf. "Gerade alte Pilze sorgen für eine unechte Pilzvergiftung. Die kann aber trotzdem sehr unschön werden", erzählt Moritz Mülich. Er nennt eine wichtige Regel: "Wir nehmen immer nur die frischesten Exemplare. Wenn ihr auf den Hut drückt und eine leichte Delle übrig bleibt, dann könnt ihr recht sicher sein, dass der Pilz alt ist."

Für Franzi und Petra sind die Informationen nichts Neues. Mutter und Tochter sammeln schon seit Jahren Pilze, aber nur solche, die beide kennen. Für die Pilzwanderung haben sich beide ein klares Ziel gesetzt: "Genug Pilze sammeln für eine leckere Portion Semmelknödel mit Sauce", erzählen beide lachend. Ein Blick in ihren Korb verrät, dass dieses Unterfangen gar nicht so unrealistisch ist. "Wir wollten die Tour seit Jahren zusammen machen. Also habe ich uns angemeldet, bezahlt und jetzt machen wir es", erklärt Franzi. Die Sammelleidenschaft werde in der Familie schon seit Generationen weitergegeben, sie selbst sammele mit ihrer Mutter seit frühester Kindheit.

"Klar, man bekommt ein Auge für die Pilze, aber im Zweifelsfall hilft ein Blick ins Pilzbuch. Sicher ist sicher, bevor es unschön wird", schildert Moritz Mülich zum Abschluss.