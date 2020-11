Explosion: Sprengsatz in Glascontainer in Lumda angebracht?

Ein Glascontainer ist in Allendorf-Lumda explodiert. Die Suche nach den Tätern läuft. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

ALLENDORF-LUMDA - Zu einer Explosion eines Glascontainers ist es in der Nacht zu Samstag gegen 0.35 Uhr in Lumda gekommen. Dies teilt die Polizei am Montag mit. Derzeit laufen die Ermittlungen zur genauen Ursache.

Laut Polizei deponierten Unbekannte offenbar in einem Container in der Straße "Neuer Weg" einen Sprengsatz und zündeten diesen. Verletzt wurde dabei niemand. Durch die Explosion wurden Teile des Containers zum Teil fast 50 Meter weit geschleudert. Zeugen berichten laut Polizei, dass nach der Explosion zwei Autos davongefahren seien. Der Schaden liegt bei mindestens 1000 Euro.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401-91430 entgegen.