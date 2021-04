Falsche Corona-Tests in Fernwald: Verunreinigung möglich

Jetzt teilen:

FERNWALD - Ungewöhnlich viele Schnelltests zeigten vor rund zwei Wochen im Corona-Testzentrum der Johanniter in der Steinbacher Fernwaldhalle ein positives Ergebnis an - zu Unrecht, wie sich später im Labor herausstellte. "Inwiefern das Testmaterial fehlerhaft gewesen ist, kann von unserer Seite nicht abschließend beantwortet werden", teilt der Regionalverband der Johanniter mit.

Die Restbestände habe man an die Gießener Herstellerfirma zur Überprüfung übergeben. Im Labor habe die Firma nach eigenem Bekunden keine "reproduzierbaren Fehler" feststellen können. Da es sich um ein industrielles Massenprodukt handele, könnten beispielsweise Verunreinigungen nie zu 100 Prozent ausgeschlossen werden.

"Der Test ist seit Wochen zumindest deutschlandweit im Einsatz in verschiedensten Einrichtungen des Gesundheitswesens", teilten die Johanniter mit. Der Regionalverband habe den Test am 17. April - an dem Tag kam es zu den fehlerhaften Ergebnissen - erstmalig für "Bürgertestungen" eingesetzt. Zuvor habe es einzelne wenige Testungen von Mitarbeitern zu Test- und Schulungszwecken gegeben.

"In den Testzentren unseres Verbands wird besagter Test seit der Auffälligkeit nicht mehr verwendet; die Restbestände wurden an den Hersteller zurückgegeben", betont der Regionalverband. "Mit den Schnelltests, die seitdem in unseren sechs Testzentren im Landkreis Gießen und an den beiden Standorten in Marburg zum Einsatz kommen, haben wir keinerlei Auffälligkeiten beziehungsweise Fehltestungen zu verzeichnen."