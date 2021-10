Familienfest zum Jubiläum

Der Gottesdienst beim Familienfest zum 100-jährigen Bestehen des Jagdvereins „Hubertus“ wurde unter anderem vom Parforcehorncorps Hoher Vogelsberg musikalisch umrahmt. (Foto: Mackenrodt)

KREIS GIESSEN - (red). Anlässlich seines 100-jährigen Bestehens hat der Jagdverein „Hubertus“ Gießen und Umgebung auf seinem Vereinsgelände im Arnsburger Wald ein Familienfest gefeiert. Der Tag begann mit einem musikalischen Zelt-Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Ulrich Becke aus Bad Nauheim, der vom Parforcehorncorps „Hoher Vogelsberg“ unter der Leitung von Jan Andres und der Hubertus-Bläsergruppe unter der Leitung von Oswald Henzel begleitet wurde.

Becke stellte das Waidwerk und die besondere Verbundenheit von Jägern zu Tier und Natur in den Mittelpunkt seiner Andacht und der Fürbitten, die von Werner Röeskens und Maximilian Mackenrodt gesprochen wurden. Wie bei den Hubertusmessen des Jagdvereins sprachen zum Ende des Gottesdienstes die Kurssprecher des letzten Jungjägerlehrgangs das Gelöbnis, in dem sie versprachen, die überlieferten Gesetze der Waidgerechtigkeit zu achten, die Gebote des Natur- und Tierschutzes zu befolgen und das jagdliche Brauchtum allzeit in Ehren zu halten. Sie wollen als Jäger vor allem Heger und Pfleger sein. Als weitere Überraschung stimmte Werner Röeskens die „Ode an die Freude“ an, ehe Becke die Besucher segnete.

Anneliese Klinkel hatte das Festzelt und den Altar bereits am frühen Morgen festlich hergerichtet. Bei leckeren Speisen und Getränken genossen die zahlreichen Gäste mit Freunden und Familien den weiteren Tag.

Erschöpft, aber glücklich erreichten zum Mittag 14 Hundegespanne mit ihren Prüfern und dem Hubertus-Hundeausschuss den Festplatz. Sie hatten am Vormittag mit ihren vierbeinigen Gefährten die Jubiläums-Brauchbarkeitsprüfung absolviert. Anschließend wurden die Jagdhunde durch Pfarrer Becke gesegnet. Vorsitzender Dieter Mackenrodt dankte allen, die zum Gelingen des Familienfestes beigetragen hatten.