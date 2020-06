Familienzentrum Königsberg belegt beim Deutschen Kita-Preis zweiten Platz

Die Wimpel des Kita-Preises wiesen den Weg zum "Public viewing" im Königsberger Familienzentrum. Foto: Meina

KÖNIGSBERG/LICH (vb). Das Förderbündnis Familienzentrum Königsberg hat beim Deutschen Kita-Preis den zweiten Platz belegt und erhält dafür ein Preisgeld von 10 000 Euro. Der Waldkindergarten "Waldfüchse" aus Lich war nicht ganz so erfolgreich. Er erhielt als einer der zehn Finalisten eine Anerkennung in Höhe von 1000 Euro. Am Dienstagabend sind die Gewinner bei einer Digital-Veranstaltung bekanntgegeben worden.

Die Königsberger waren zum zweiten Mal beim Deutschen Kita-Preis dabei und zwar in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres". Der Sieg und damit ein Preisgeld von 25 000 Euro ging an eine Initiative aus Bayreuth (Bayern). Neben den Königsbergern gab es drei weitere Zweitplatzierte. Der Sieg in der Kategorie "Kita des Jahres", in der die "Waldfüchse" nominiert waren, ging nach Aurich in Niedersachsen.

Der Deutsche Kita-Preis ist eine gemeinsame Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Gisela-Sdorra-Stiftung, der Karg-Stiftung, dem Eltern-Magazin und dem Didacta-Verband. Die Auszeichnung setzt Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung und würdigt das Engagement der Menschen, die tagtäglich in Kitas zeigen, wie gute Qualität vor Ort gelingt.