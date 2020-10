Familienzentrum Königsberg nimmt Kita-Preis entgegen

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey überreicht die Trophäe des Deutschen Kita-Preises in Berlin den Kita-Leiterinnen Kornelia Blaschek und Daniela Heinzelmann des Familienzentrums Königsberg. Foto: DKJS/Piero Chiussi

Biebertal (red). Das Förderbündnis Familienzentrum Königsberg gehört zu den Preisträgern des Deutschen Kita-Preises 2020. Die Initiative aus Biebertal belegte aus über 1500 Bewerbungen einen zweiten Platz in der Kategorie "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" und kann sich über 10 000 Euro freuen. Aufgrund der Corona-Pandemie haben das Bundesfamilienministerium und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung die Preisträger im Juni in einer digitalen Award-Show bekannt gegeben.

Jetzt wurden die zehn ausgezeichneten Kitas und Bündnisse noch einmal besonders geehrt: Am 1. Oktober überreichte Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey die bunten Trophäen persönlich im Auditorium Friedrichstraße in Berlin. Die Kita-Leiterinnen Kornelia Blaschek und Daniela Heinzelmann waren in die Hauptstadt gereist, um die Trophäe stellvertretend für das gesamte Team des Förderbündnisses Familienzentrum Königsberg entgegenzunehmen.

Im Rahmen eines kleinen und persönlichen Empfangs gratulierte Giffey den beiden Delegierten aus Biebertal und konnte in einem persönlichen Gespräch mehr über die Stärken und Besonderheiten der Arbeit vor Ort erfahren. Während der Feier wurden sämtliche Abstands- und Hygieneregeln eingehalten.

Der Deutsche Kita-Preis würdigt besonderes Engagement und gute Qualität in der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 130 000 Euro dotiert und wird seit 2018 einmal jährlich in den Kategorien "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis für frühe Bildung des Jahres" verliehen.

Die Erstplatzierten werden mit jeweils 25000 Euro ausgezeichnet. Zudem können sich pro Kategorie vier Zweitplatzierte über jeweils 10 000 Euro freuen. Initiiert wurde die Auszeichnung vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung.