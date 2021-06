Farbenspiele im Dormitorium

Spannender Anlaufpunkt für zeitgenössische Kunst: das Dormitorium des Klosters Arnsburg. Fotos: Schultz

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LICH - Zweiter Anlauf für den Oberhessischen Künstlerbund (OKB): Die Ausstellung "order - disorder" ist jetzt im Dormitorium des Klosters Arnsburg zu sehen. Zuvor wurde sie bereits im KiZ inszeniert (der Anzeiger berichtete), konnte wegen der Corona-Auflagen jedoch nur digital präsentiert werden. Bis zum 20. Juni hat das Publikum nun die Gelegenheit, die Arbeiten aus nächster Nähe in Augenschein zu nehmen. Dazu zählen Gemälde, Zeichnungen, Skulpturen, Videokunst und Fotografie.

"Wir freuen uns sehr, dass wir wieder ausstellen können", erklärte Dieter Hoffmeister, Vorsitzender des OKB. In dieser Schau sehe man zwar fast, aber nicht ganz alle Arbeiten aus der ursprünglichen KiZ-Version. Dafür kamen aber auch einige neue Werke hinzu, etwa von Anne Held, Norbert Grimm und Hoffmeister selbst. Aufgrund der kleineren Wandflächen werden nun 23 statt 33 Arbeiten gezeigt. "Rund ein Drittel der Exponate beziehen sich konkret aufs aktuelle Zeitgeschehen", schrieb zur Eröffnung die Kunsthistorikerin und Kuratorin der KiZ-Ausstellung, Carola Schneider.

Der OKB entschied sich angesichts der aktuellen Auflagenlockerungen kurzfristig, wieder auszustellen. Am vergangenen Freitag war Abgabeschluss für die Künstler. "Also hat sich das Inszenierungskomitee überraschen lassen und mit dem gearbeitet, was kam. Ein paar Arbeiten habe man wegen ihrer Größe "aber hier nicht zeigen können", sagte Hoffmeister bei einem Presserundgang. Dennoch lohnt der Besuch des Dormitoriums. Denn die Spezialisten des OKB haben mit sicherer Hand eine höchst sehenswerte Schau zusammengestellt, die die Gegebenheiten des Ausstellungsraums geschickt miteinbezieht.

Hätte man die ursprünglich geplante Schau aber nicht dennoch im KiZ hängen lassen können? "Ging nicht", sagte der Vorsitzende. Die Räumlichkeiten "sind das ganze Jahr über ausgebucht, außerdem wurde renoviert". Dafür wird der OKB im Juli und September die Ausstellung "Kraft" zeigen, die im Corona-Jahr 2020 zwar bereits komplett vorbereitet war, aber gar nicht erst gehängt werden konnte. "Das holen wir dann in der Wetzlarer Stadtgalerie nach", berichtete Hoffmeister.

Zugleich kann die erste Version von "order - disorder" weiter auf der Webseite des OKB besichtigt werden; auch das ein Besuch, der sich lohnt. Zu sehen ist dort etwa Katja Ebert-Krüdeners "Blattfibonacci mit Laubbeilage", eine kreisförmige Arbeit aus mathematisch genau angeordneten Blättern, die sich auch vor dem Bild in den Raum erstrecken. Im Kloster ist sie nicht zu sehen. Es bietet nicht die Gegebenheiten, so etwas zu realisieren. Doch anderes funktioniert sehr gut. So glimmt das kleine "Habitat" von Paul Hess auch in dem historischen Gemäuer in süßer Farbseligkeit mit dem Bonsai in abgeschirmter Behausung. Die Seiten dieses Kastens sind mit Motiven bedeckt, die einerseits symmetrisch und geometrisch anmuten, sowie zum andern das Grün des Baums widerspiegeln. Schließlich übergießt eine Reihe von kantengenau angebrachten LEDs die Szene mit einem wechselnden Lichthauch, der von künstlichem Blau bis zu süßlichem Rot changiert.

Anne Held wählt Fotografien als Grundlage ihrer aktuellen Arbeiten. "Die sind meist abstrakt und werden dann mit Malerei und Zeichnung überarbeitet", erläutert Hoffmeister. Diese Arbeiten strahlen eine expressive Kraft aus, die man selten findet. Die entschlossene, doch klug abgewogene Komposition übt eine geradezu greifbare Wirkung aus. Überwältigung kann jedoch nicht stattfinden, dazu ist das historische Ambiente zu unruhig. In "Gelb", einem integrierten, aus vier Tafeln bestehenden Werk, spielt Held souverän mit Licht und Farbflächen und präsentiert eine überzeugende Vielfalt von gestalterischen Aspekten.

Nicht, dass solch überzeugende Arbeiten im Dormitorium die Ausnahme wären. Die Vielfalt, der stilistische Reichtum der beteiligten Künstler nimmt den Betrachter immer wieder gefangen. Es ist leicht, sich bei einem Rundgang auf die Gedanken der Künstler - mal sanft, mal nachdrücklich - einzulassen. Oder man schwelgt einfach in der Inspiration durch Formen und Farben. Ein Vergnügen, dass auch in dieser Schau zuverlässig geboten wird. Am Sonntag kamen bereits mehr als hundert Besucher ins Dormitorium.

Die Ausstellung "order - disorder" im Kloster Arnsburg kann unter Beachtung der AHA-L-Regeln dienstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 18 Uhr bis einschließlich 20. Juni besichtigt werden.