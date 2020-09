Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Nach Angaben des heimischen Bundestagsabgeordneten Professor Helge Braun (CDU) wurden seit März in den Landkreisen Gießen und Vogelsberg knapp 200 Unternehmen im Rahmen von Gründer-, Schnell- und Unternehmenskrediten der staatlichen Förderbank KfW unterstützt. Die Antragssteller hätten zusammen Gelder in Höhe von fast 50 Millionen Euro erhalten, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie abzufedern.

„Als Bundesregierung setzen wir alles daran, das Coronavirus zu bekämpfen und die daraus entstehenden gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen einzudämmen. Hierbei ist es besonders wichtig, den zahlreichen wirtschaftlich gesunden mittelständischen Unternehmen so schnell und einfach finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen und so viele Arbeitsplätze wie möglich in unserer Region zu sichern“, erklärte Braun, der Chef des Bundeskanzleramts, in einer Pressemitteilung.

Seit Beginn der Auszahlung von KfW-Corona-Hilfen seien bundesweit bereits 70 000 Kreditanträge mit einem Gesamtvolumen von über 50 Milliarden Euro gestellt worden. Kreditanträge mit einem Betrag von bis zu drei Millionen Euro, die zuvor von den durchleitenden Banken geprüft und als positiv bewertet wurden, seien von der KfW direkt bewilligt worden. 99 Prozent der Anträge seien bereits entschieden, davon fast alle bewilligt, betonte Braun abschließend.