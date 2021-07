Fast einstimmiges Ergebnis für Dirk Haas

SPD-Vorsitzender Norbert Weigelt (r.) ist zuversichtlich, dass Busecks Bürgermeister - auch noch nach dem 26. September - Dirk Haas (l.) heißt. Foto: Zylla

GROSSEN-BUSECK - GROßEN-BUSECK (zy). "Erfolgreich weiter machen" lautet das Motto von Busecks amtierenden Bürgermeister Dirk Haas (SPD). Er möchte am 26. September die Wahl gegen seinen Herausforderer Michael Ranft (CDU) gewinnen. Konkurrenten gab es für Haas innerparteilich keine. Als einziger vorgeschlagener Kandidat der SPD Buseck zog Haas während der Hauptversammlung seiner Genossen Bilanz und verriet, was er sich für seine mögliche nächste Amtszeit vorgenommen hat. Den Weg dafür haben nun zunächst seine Parteigenossen per Wahl frei gemacht.

165 Mitglieder habe die SPD aktuell in Buseck, verkündete jedoch zunächst ein zufriedener Norbert Weigelt, der Vorsitzende der SPD Buseck. Es habe hier einen leichten Zuwachs, insbesondere durch junge Menschen in Busecks mittlerweile nur noch zweitstärksten Fraktion gegeben. Das Vertrauen der 30 anwesenden Mitglieder war Haas in der Kulturhalle sicher, nur eine Person verweigerte dem Bewerber die Stimme. Sehr eindeutig also, auch wenn seine SPD bei der vergangenen Kommunalwahl herbe Verluste hinnehmen musste. Dies wollte auch Norbert Weigelt nicht ausblenden: "Wir haben das schlechteste Wahlergebnis seit 25 Jahren eingefangen", lautete das ernüchternde Fazit der vergangenen Wahl des SPD-Vorsitzenden in Buseck. Vier Sitze in der Gemeindevertretung hat das die Sozialdemokraten gekostet, die aktuell zehn Bürgervertreter in das Gemeindeparlament entsenden kann. "Es hat mir wehgetan, dass wir etwa einen Sitz an die Freien Wähler (FW) abgegeben haben, die nun stärkste Fraktion sind", beklagt Weigelt genauso, wie die Trendwende in den Ortsbeiräten, in denen die SPD nun keinen Ortsvorsteher in den Ortsteilen mehr stelle.

2015 hatte Haas das Amt per Stichwahl gegen eine Freie Wählerin gewonnen. "Unter Dirk Haas hat sich die Gemeinde Buseck dann außerordentlich positiv entwickelt", bewertet Norbert Weigelt Haas' bisherige Amtszeit. Nicht nur habe es unter Haas erhebliche Verbesserungen bei der Kinderbetreuung in der Gemeinde gegeben, sondern auch was die Infrastruktur betreffe. Insbesondere die Radwege seien ausgebaut worden, betonte der Bürgermeister.

"Bestnoten" für Radwege

"Bestnoten" habe es für Busecks Radwege gegeben. Die Jugendarbeit sei sogar mehrfach ausgezeichnet worden. Auch die Bürger seien verstärkt beteiligt gegeben. Dass das Freibad nun endlich - "nach zähem Ringen" - saniert werden könne, schreibe sich die SPD auf die Fahne.

In der Amtszeit von Haas sei ein "Standard" für die Kinderbetreuung entwickelt worden. Vorher hab es ein einziges "Durcheinander" gegeben, betonte der Amtsinhaber. Danach habe es aber "keine einzige Klage" mehr gegeben. "Wir haben mittlerweile Ruhe in den Kindergärten", beschrieb Haas zufrieden die Situation. "Unsere Kitas sind beliebt. Sie machen eine tolle Arbeit, und ihr Betreuungsangebot konnte erweitert werden." Nur die Landespolitik habe der Lokalpolitik manchen "Stolperstein in den Weg gelegt", sodass es Verzögerungen bei der Ausweitung der Betreuungsplätze gegeben habe.

Noch dazu hätten CDU und FW immer wieder "Ausreden gefunden, warum man nicht in den Bau von zusätzlichen Kindertagesstätten eingestiegen ist." Es habe "haarsträubende Ideen" beider Parteien gegeben. Zum Thema Jugendarbeit erläuterte Haas selbstbewusst: "Wir sind stolz darauf, im Landkreis Gießen und darüber hinaus, die Leuchtturm-Gemeinde für Jugendarbeit zu sein." Und daran werde sich auch in den nächsten sechs Jahren unter seiner Regie nichts ändern.

"Erfolgreich weiter machen", möchte Haas auch bei den Themen "bezahlbarer Wohnraum" und "klimafreundliche Ortsteile". So möchte er die "Verkehrswende" weiter vorantreiben, die Gemeindewälder weiter aufforsten lassen und die Ökobilanz seiner Kommune verbessern. Auch die Sicherheit für und die Nähe zum Bürger soll fortgeführt werden. Haas zeigte sich zufrieden mit der Informationspolitik und Arbeit seiner Gemeindeverwaltung. Nun hoffe er darauf, dass auch der Bürger das am 26. September an der Wahlurne genauso sehe.