Fast sechs Jahrzehnte war er im Vorstand des Turnvereins 1899 Großen-Buseck aktiv. Nun steht sich der Vorsitzende Rainer Volk nicht mehr zur Wahl.

Diese wertvolle Fahne bedeutet Rainer Volk viel. Sie wurde 1908 im Schlosshof feierlich geweiht und 1973 in einem Kloster bei Fulda restauriert. Foto: Wagner

GROSSEN-BUSECK - Großen-Buseck (swa). Rainer Volk wird zur Vorstandswahl auf der Jahreshauptversammlung des Turnvereins 1899 Großen-Buseck am 24. Oktober nicht mehr kandidieren. "Ich habe in alten Akten geblättert und festgestellt, dass ich fast 60 Jahre Vorstandsarbeit - mit ein paar Unterbrechungen - hinter mir habe. Es waren schöne Jahre", resümiert er. Der 77-Jährige hat im Alter von 14 Jahren die Aufgaben eines Jugendwarts übernommen. 1961 wurde er zum Jugendwart und Leichtathletikwart gewählt, 1985 übernahm er das Amt des Sportwarts und Oberturnwarts. Seit dem Jahr 2002 leitet er als Vorsitzender den circa 1600 Mitglieder starken Verein. Seinen Rückzug aus der Vorstandsarbeit hat er frühzeitig bekannt gegeben. Die Weichen sind gestellt, die Vorstandswahl wird nach einer neuen Satzung erfolgen.

Als seinen größten Erfolg sieht Volk die Rückführung der Turnhalle (früher Mehrzweckhalle) und der ehemaligen Gaststätte (heute Vereinsheim und Gymnastikraum) zum Turnverein durch einen Nutzungsvertrag mit der Gemeinde an. Inzwischen wurden umfangreiche Sanierungen getätigt. Ein Schwingboden wurde in der Halle eingebracht, ein neuer Umkleideraum hergestellt, die Heizung saniert. Die Außenhaut der Turnhalle erhielt eine starke Dämmung, die zu einer Heizkostenersparnis von 40 Prozent führte. Auf dem neuen Dach wurde eine Fotovoltaikanlage installiert, die Turnhalle und das Vereinsheim mit neuen Fenstern ausgestattet. Im Obergeschoss der Turnhalle wurde ein Sitzungs- und Geschäftszimmer errichtet. Ein zusätzlicher Geräteraum entstand im Vereinsheim. Neben vielen neuen Sportgeräten wurde auch eine Schließanlage für alle Räume angeschafft. Finanziert wurde das zu einem großen Teil durch Vereinsmittel mit Unterstützung der Gemeinde und Zuschüssen des Landessportbundes.

"Einiges ist mir trotz großer Bemühungen nicht gelungen." So berichtet Volk von seinem Wunsch, beim FC-Sportplatz in den "Rechten Wiesen" für die Leichtathleten eine 100-Meter-Bahn und eine Weit- und Hochsprunganlage anzugliedern. Auch eine Sportstätte neben der Firma König war angedacht und ist nicht zustande gekommen. Das Geld, das hierfür zur Verfügung stand, wurde in die Leichtathletikanlage in Alten-Buseck investiert. "Pläne für ein Kleinsportfeld unterhalb der Sporthalle der Gesamtschule wurden vom damaligen Schulleiter ignoriert und nicht weitergeleitet", sagt Volk. Aufgrund seiner persönlichen Beziehungen sind dem Verein für die Planungen keine Kosten entstanden.

Dass aus dem seinerzeit geschlossenen Hallenbad keine Gymnastikhalle wurde, hält Volk als TV-Vorsitzender und Privatmann für eine positive Entwicklung. Das Bad unter der Leitung des Hallenbadvereins sei schließlich eine große Bereicherung für Buseck und Umgebung.

Zu seinem Bedauern durfte der TV bei der Sanierung der großen Sporthalle an der Gesamtschule Busecker Tal durch den Landkreis seine Vorstellungen - Zuschauer-Tribüne und Räumlichkeit für Getränkeverkauf bei Veranstaltungen und Handballspielen - nicht einbringen.

Große Unterstützung bei all seinen Ehrenämtern erfährt Volk durch seine Ehefrau Monika, welche ebenfalls seit Jahrzehnten als Übungsleiterin im TV tätig ist. Gerne erinnern sich die beiden an ihre gemeinsamen Reisen zu sportlichen Events wie die Weltgymnaestrada in Helsinki, Gymnastik-Festivals in verschiedenen Ländern und etliche Deutsche Turnfeste.

Volk ist auch als Rentner noch dauernd in Bewegung. Er arbeitet weiterhin als Friedhofsgärtner, geht täglich mit dem Hund seiner Tochter spazieren und nimmt dienstags an der Seniorengymnastik teil. Ältester Teilnehmer ist hier der 87-jährige TV-Ehrenvorsitzende Karl Schmidt. "Mir liegt der Sport in Großen-Buseck sehr am Herzen und deshalb gebe ich nicht auf. Ich habe mich bei der Gemeinde dafür stark gemacht, dass bei der anstehenden Sanierung des Freibades ein kleines Sportfeld entsteht, welches die Grundschule und der Turnverein gemeinsam nutzen können. Mal sehen, was daraus wird", erklärt Volk.