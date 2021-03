Fast sechs Mal soviele Briefwahlanträge in Lollar

So viele Wahlberechtigte gibt es in den Kommunen, so viele Briefwahlanträge liegen vor (Stand 8. März) und so waren die Zahlen vor fünf Jahren: Der zum Teil starke Zuwachs bei den Wahlberechtigten liegt an mehr Einwohnern, aber im Wesentlichen an den Bürgern, die für die Wahl des Kreisausländerbeirats und - falls vorhanden - den örtlichen Ausländerbeirat - stimmberechtigt sind.

Allendorf/Lda.:

3329 Wahlberechtigte/

1286 Briefwahlanträge (2021),

3317 Wahlberechtigte/

526 Briefwahlanträge (2016)

Biebertal:

8864/2839 (2021), 8375/1044 (2016)

Buseck:

10 921/3512 (2021), 10 301/1268 (2016)

Fernwald:

5523/2045 (2021), 5280/818 (2016)

Grünberg:

11 101/3340 (2021), 11 060/1220 (2016)

Heuchelheim:

6613/2250 (2021), 5964/1132 (2016)

Hungen:

10 420/3417 (2021), 10 114/1206 (2016)

Langgöns:

9916/3149 (2021), 9204/1068 (2016)

Laubach:

7794/2572 (2021), 7743/1022 (2016)

Lich:

11 236/3281 (2021), 10 679/1453 (2016)

Linden:

10 891/3708 (2021), 9820/1425 (2016)

Lollar:

8559/2220 (2021), 7267/384 (2016)

Pohlheim:

15 043/5024 (2021), 13 964/1666 (2016)

Rabenau:

4311/1350 (2021), 4214/453 (2016)

Reiskirchen:

8459/2263 (2021), 7676/850 (2016)

Staufenberg:

6795/2561 (2021), 6888/749 (2016)

Wettenberg:

10 225/4043 (2021), 9954/1162 (2016)