Fazit: Durch Fahrradstraßen ändert sich für Anwohner und Autofahrer nicht viel

In der Großen-Busecker Bahnhofstraße gilt Tempo 30. Das wird auch nach der Umwandlung in eine Fahrradstraße so bleiben.

BUSECK - Verbesserungen für Fahrradfahrer sind schon seit einiger Zeit Thema in Buseck. Es gibt die sehr rege Initiative "Verkehrswende in Buseck", die seit über zwei Jahren kräftig die Werbetrommel rührt. Im Oktober 2020 hatte die Gemeindevertretung einstimmig beschlossen, zwei Fahrradstraßen festzulegen. Nachdem kürzlich die entsprechenden Verkehrsschilder aufgestellt worden waren, gab es bei Facebook viel Kritik. Zudem wurden die Schilder beschädigt - aus Sicht von Bürgermeister Dirk Haas (SPD) "Vandalismus" von Gegnern des Vorhabens. Um Aufklärungsarbeit zu leisten, hatte die Gemeinde für Dienstagabend zu einer Infoveranstaltung eingeladen.

Sowohl der "Mühlrain" in Trohe als auch die Bahnhofstraße und ein Teil des Schützenweges in Großen-Buseck werden zu Fahrradstraßen. In beiden Orten verläuft hier der Radfernweg 7. Der Abschnitt in Großen-Buseck von der Kreuzung Zeilstraße/Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Schützenweg/Bismarckstraße ist zunächst als zweijähriger Versuch gedacht. In Trohe soll die Änderung dauerhaft Bestand haben. Buseck ist damit die erste Kommune im Landkreis außerhalb der Stadt Gießen, die Fahrradstraßen einführt. Alle sechs Monate soll in der Gemeindevertretung darüber gesprochen werden, welchen Nutzen die Gemeinde aus der Maßnahme ziehen konnte. Nach zwei Jahren soll eine endgültige Bilanz gezogen werden.

Rund 50 Teilnehmer

Referent beim Infoabend im Kulturzentrum war Eckhard Neumann. Er ist ehrenamtlich Vorsitzender der Gemeindevertretung und CDU-Politiker, im Hauptberuf Fahrlehrer und somit Fachmann in Verkehrsfragen. Er und Haas standen rund 50 Bürgern Rede und Antwort. "Wir hoffen, mit dieser Veranstaltung Ängste und Sorgen aus dem Weg räumen zu können", erklärt der Bürgermeister zu Beginn.

Was sind eigentlich Fahrradstraßen? Welche Rechte räumen sie Radlern ein? Gibt es Einschränkungen für Anwohner und Autofahrer und wenn ja, welche? Der Weg zur Beantwortung dieser Fragen dürfte sich für viele im Kulturzentrum wie theoretischer Fahrschulunterricht angefühlt haben. Schnell wurde deutlich: Auch langjährige Teilnehmer am Straßenverkehr und Führerschein-Inhaber wissen nicht alles und der Straßenverkehr verändert sich mit der Zeit.

So auch mit dem Thema Fahrradstraßen, das Neumann schließlich genauer beleuchtete: Die viereckigen weißen Schilder mit einem blau ausgefüllten Kreis in der Mitte, der ein Fahrrad beinhaltet, zeigen den Beginn einer Fahrradstraße an. Das Ende wiederum wird durch ein ähnliches, jedoch fünffach durchgestrichenes und ausgegrautes Schild angezeigt. Sind nur diese Schilder im Einsatz, so hätten Verkehrsteilnehmer eine Fahrradstraße in ihrer Reinform, wo nur Fahrräder zugelassen sind.

Da mancher auch mit dem Fahrrad schnell unterwegs ist, gilt eine Maximalgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometer. Radfahrer dürfen die gesamte Breite der Straße nutzen und nebeneinander fahren. Unter dieser Beschilderung kann es jedoch Zusatzbeschilderungen geben, die Ausnahmen anzeigen: "Kfz-Verkehr frei" oder "Anlieger frei" sind ein paar der Varianten. Für Autos gilt dann maximal Tempo 30.

In Buseck sollen Ausnahmen gelten, reine Fahrradstraßen soll es nicht geben. Viel wird sich also für Anwohner und Autofahrer nicht ändern, lautete das Fazit der Neumann-Lektion. Anwohner werden weiterhin mit dem Auto zu ihren Häusern kommen, jedoch werden sie mehr Rücksicht auf Radfahrer nehmen müssen.

Mehr Sicherheit

Um mehr Sicherheit, Lebensqualität und Entschleunigung gehe es hier. Gießen habe damit schon gute Erfahrungen gemacht, berichtete der Fahrlehrer und meinte damit die Fahrradstraßen Lony-, Löber- und Goethestraße. "Hier wird die Lust der Menschen geweckt, mehr Fahrrad zu fahren, wenn sie weniger Angst im Straßenverkehr haben müssen", sagte eine Befürworterin der Initiative "Verkehrswende in Buseck".

Doch wenn sich für Anwohner und Verkehrsteilnehmer also kaum was ändert, wozu überhaupt die Maßnahmen?, wollte ein Bürger von Haas wissen. "Ich finde, alle betroffenen Anwohner hätten zu dem Thema befragt werden müssen", lautete die Ansicht eines Skeptikers. "Wenn man 30 Menschen fragt, bekommt man viele unterschiedliche Meinungen", antwortete Neumann, während der Bürgermeister erwiderte, dass die Maßnahme "für die einen nicht genug ist, während sie für die anderen schon zuviel darstellt". Es sei schlicht nicht möglich, es immer allen recht zu machen. Allerdings habe es bei dem Thema einen Konsens unter den Gemeindevertretern gegeben.

Haas verwies auch auf eine weitere Verbesserung für den Radverkehr: Die Entschärfung der Kreuzung Tulpenweg/Zeilstraße, wo Radfahrer seit einiger Zeit - erkennbar durch eine rote Markierung auf der Fahrbahn - Vorfahrt genießen. Auch wurde in weiten Teilen der Zeilstraße die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer reduziert. All dies geschah unter Einbindung von Polizei und des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC).