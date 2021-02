Fazit nach Hochwasser am Freitag und Samstag

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - Die starken Regenfälle und die dadurch teils stark anschwellenden Flüsse und Bäche führten am Freitag und Samstag auch im Landkreis Gießen zu teils heftigen Überflutungen (wir berichteten). Am Montag zogen die Stadt- respektive Gemeindebrandinspektoren im Gespräch mit dieser Zeitung ihr Fazit.

Im Kleebachtal beruhigte sich die Hochwasserlage über das Wochenende, nachdem am Freitag der Kleebach in mehreren Ortsteilen stellenweise über die Ufer getreten war. Am stärksten betroffen waren Niederkleen und Dornholzhausen. "Weitere größere Schäden wurden bisher nicht bekannt", berichtete der Langgönser Bürgermeister Marius Reusch. Einige Keller waren vollgelaufen und die historische Mühle in Dornholzhausen, in unmittelbarer Nähe des Kleebachs gelegen, stand unter Wasser. In Niederkleen hatte die Feuerwehr Sandsackdämme gebaut und Staubretter montiert, wodurch das Wasser im Ortskern am Übertreten gehindert wurde. Nur am tiefsten Punkt im Ort, in der Bennergasse, konnte eine Überschwemmung nicht verhindert werden.

"Nur eine Flutwelle"

Der scheidende Laubacher Bürgermeister Peter Klug hatte bisher nur vom Hörensagen von einem Hochwasser in der Stadt gehört. Letztmals gab es eines vor einem Vierteljahrhundert in Gonterskirchen. Am Freitag aber hatten sich die Himmelsschleusen gewaltig über den Stadtteilen der ehemaligen Residenzstadt geöffnet. Doch der Spuk verschwand schnell. Nicht nur Gonterskirchen war betroffen, sondern auch das Wochenendgebiet an den Teichen Richtung Ruppertsburg sowie Freienseen, aber auch Wetterfeld und Lauter. Es herrschte Land unter. In der Kernstadt hielt ein Kanal den Wassermassen nicht stand und lief im Gewerbegebiet über. Die Philipp-Reis-Straße musste temporär gesperrt werden. Zudem drohte die Wetter über die Ufer zu treten und den gleich nebenan befindlichen Lidl-Markt zu überfluten. Laubachs Stadtbrandinspektor Dominik Mebus erinnerte daran, dass das Hochwasser vor 25 Jahren nicht so breit in den Stadtteilen gestreut gewesen sei, aber dafür die Horloff eine Breite von 100 Meter aufgewiesen habe: "Unser Einsatz vor Ort dauerte mehrere Tage. Diesmal war das nur eine Flutwelle." In Gonterskirchen mussten am Freitag aus überfluteten Bereichen zwei Ziegen und Hühner gerettet werden. In Freienseen konnte ebenfalls ein Kanal das Wasser nicht mehr aufnehmen, und es mussten Keller ausgepumpt werden. Zudem war eine ältere Frau mit ihrem Auto gegen eine Hauswand gefahren und wurde von den Feuerwehrleuten betreut. Die Lauter in Lauter drohte sich im Bereich einer Brücke in der Straße "Zum Sportplatz" zu stauen. Astwerk und anderes mussten entfernt werden. Immerhin zwei Gartengrundstücke standen unter Wasser. Rund 60 Feuerwehrleute waren unterwegs, so Mebus.

Fotos In Dornholzhausen überflutete der Kleebach die historische Mühle. In Heuchelheim wurden die 7000 bis 8000 Sandsäcke mit rund 90 Tonnen Sand befüllt und nach Hungen und Laubach gebracht. Fotos: Rieger/ Becker 2

In Heuchelheim kennen die meisten Anwohner das Bild bereits: Sowohl die Lahnparkstraße als auch die Bachstraße entlang des Bieberbachs waren überflutet. Wer zum Impfzentrum wollte, musste eine andere Route nehmen. Größere Schäden sind laut Gemeindebrandinspektor Roland Kraus aber nicht zu beanstanden. Die Feuerwehr war dennoch den gesamten Freitag und in der Nacht zum Samstag im Einsatz. Der Grund: Auf dem Heuchelheimer Bauhof lagert die Füllmaschine für Sandsäcke. "Um es zentraler zu steuern, gibt es pro Landkreis meist eine solche Maschine", erklärte Kraus. 7 000 bis 8 000 Sandsäcke von je zehn bis 15 Kilogramm wurden von den Einsatzkräften befüllt und zu den besonders schwer getroffenen Gebieten in Laubach und Hungen gebracht. Für diese Anzahl an Sandsäcke wurden knapp 90 Tonnen Sand benötigt. Im weiteren Verlauf des Einsatzes kamen ein weiterer Einsatzzug des THW Ortsverbandes Gießen und ein Löschzug der Feuerwehr Langgöns zum Einsatz.

Maßnahmen helfen

Ein ähnliches Bild gab es weiter südlich: In Pohlheim gab es laut Stadtbrandinspektor Bernd Schöps zwar kein Hochwasser, dennoch war man dort nicht untätig. So wurden den Kollegen in Hungen 700 gefüllte Sandsäcke aus dem eigenen Bestand geliefert. Dort waren die Häuser an "der Bach" in Villingen und das Seegebiet in Inheiden besonders betroffen.

Auch das Seenbachtal war von Wassermassen bedroht. Noch am Montag sah man dies auf dem Abschnitt zwischen Freienseen und Grünberg-Seenbrücke, wo eine Brücke über den Seenbach führt. Dass nur wenige in ihren Häusern nasse Füße bekamen, lag daran, dass am gesamten Flusslauf bis Mücke vor einigen Jahre Erdwälle für den kontrollierten Abfluss des Wassers eingebaut wurden.

Besser sah es im Lumdatal aus, das von Rabenaus bis Lollar glimpflich davon kam. Staufenbergs Stadtbrandinspektor Oliver Ortwein meinte, die Renaturierung der Lumda und die Rückhaltebecken machten dabei viel aus.

Kreisbrandinspektor Mario Binsch erklärte zudem, dass der Landkreis Wetterau Hilfe anforderte, da in Büdingen die Altstadt unter Wasser stand. Die heimischen Einsatzkräfte waren dort im Einsatz, um das Altenheim zu evakuieren, wobei der "Katastrophenschutz-Gerätewagen Hochwasser" der Feuerwehr Staufenberg und auch der Wechsellader mit dem "Katastrophenschutz-Abrollbehälter Starkregen" der Feuerwehr Buseck zum Einsatz kamen. An der Evakuierung der Bevölkerung in der Büdinger Altstadt waren die Wasserrettungszüge mit DRK-Wasserwacht Gießen, DLRG Heuchelheim und DLRG Gießen im Einsatz.