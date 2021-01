FDP will im Landkreis Gießen mitregieren

Bei der Kommunalwahl im März will die FDP einen fünften Sitz im Kreistag erreichen und mitregieren. Symbolfoto: dpa

KREIS GIESSEN - Mit einem Quintett an der Spitze will die FDP bei der Kreistagswahl punkten. Der bisherige Fraktionsvorsitzende Harald Scherer, Dennis Pucher, Vanessa Rücker, Dr. Christian Krauss und Konstantin Heck haben Kernthemen unter sich aufgeteilt und sollen dafür auch im Kreistag zuständig sein. Die Liberalen wollen einen fünften Sitz holen und an einer künftigen Kreisregierung beteiligt sein, hieß es bei einem Pressegespräch.

Harald Scherer ist unter anderem für Finanzfragen zuständig und fordert eine stärkere Ausgabendisziplin, insbesondere beim Personal. Im Bereich "Kultur" plädiert die FDP für ein eigenes Kulturdezernat, in der Zuständigkeiten für den Kulturförderpreis, das Stadttheater oder das Altbauberatungs- und Informationszentrum (Albiz) in Grünberg gebündelt werden. Außerdem formulierte Scherer die Erwartung, dass der Kreistag einen festen Tagungsort erhält und nicht für jede Sitzungsrunde in einem neuen Bürgerhaus oder einer Stadthalle tagt.

Pucher freute sich über das "Team mit jungen Leuten, die Lust auf Kreispolitik haben". Zu seinen Themengebieten gehört die Wirtschaftsförderung, für die es eine stärkere Verzahnung des Kreises mit den Kommunen und der Region Mittelhessen geben müsse. Eine Reorganisation fordert die FDP auch bei den Aktivitäten im ländlichen Raum. Themen wie die Regionalförderung, der Breitbandausbau oder die Kulturförderung sollten in einem "Kompetenzzentrum für den ländlichen Raum" gebündelt werden. Das in Gießen beheimatete Technologie- und Innovationszentrum (TIG) sollte nach Ansicht der Liberalen eine Außenstelle im Landkreis bekommen, um sich zum Beispiel der Frage zu widmen, wie Existenzgründer an Gewerbeflächen kommen können. "Wir müssen die Wirtschaftsförderung im Landkreis neu denken", meinte Pucher.

Zum Thema "Digitalisierung" ist es der FDP wichtig, dass beim Breitbandausbau keine zwei Klassensituation im Landkreis entsteht. In einem weiteren Ausbauschritt müsse der Glasfaser-Anschluss direkt in die Gebäude gelegt werden. Beim Mobilfunk müsse zusammen mit den Anbietern geschaut werden, wie man Funklöcher stopft. Und schließlich sollte aus dem Pilotprojekt "Dorf-App" eine App für den Landkreis werden, die auch digitale Verwaltungsleistungen beinhaltet.

Puchers drittes Thema ist der Verkehr. Die FDP freue sich, dass ihre Initiative zur Verbesserung der Situation auf der früher unfallträchtigen B 457 umgesetzt worden sei. Aber dort gebe es weiter etwas zu tun angesichts des morgendlichen Rückstaus. Wichtig sei ein Arbeitsplan zu den Unfallschwerpunkten wie der Bundesstraße 276 zwischen Laubach und Schotten. Der Kreis könne sich auch dort einbringen, meinte Pucher.

Bildung ist das Schwerpunktthema für Vanessa Rücker. Die 27-Jährige promoviert in Biologie und ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Gießener Uni. Bei der digitalen Bildung in den Schulen müsse sich noch einiges tun, zum Beispiel bei der Ausstattung mit Endgeräten. Im Bereich der Erwachsenenbildung lautet die Forderung, dass die Volkshochschulen von Stadt und Kreis zusammengelegt werden sollten.

Dass Dr. Christian Krauss als Zahnarzt am Uniklinikum in Marburg für "Gesundheit" zuständig ist, überrascht nicht. Die Corona-Pandemie zeige, dass das Gesundheitsamt bereits über die Jahre personell besser hätte ausgestattet werden müssen. Das zweite Thema des 26-Jährigen ist die Integration der Flüchtlinge. Die eigentliche Arbeit nach dem Kraftakt der Aufnahme beginne erst. Die FDP schlägt vor, mit einem Patenschaftsprogramm für mehr Verständnis zu werben.

Fünfter im Bunde ist der 39-jährige Konstantin Heck. Er kommt aus dem Lumdatal und will sich schwerpunktmäßig um die Frage kümmern, wie das Leben auf dem Land attraktiv bleiben kann. Die FDP fordert deshalb Fördergelder für Projekte des altengerechten Wohnens, eine stärkere Vernetzung der Direktvermarkter und dass sich der Landkreis als Gesellschafter der Sparkasse dafür einsetzt, dass zumindest Geldautomaten in den Orten bleiben.

Zur Frage einer Regierungsbeteiligung schlossen Pucher und Scherer eine Zusammenarbeit mit AfD und "Gießener Linken" aus. Die aktuelle Koalition aus SPD, Grünen und Freien Wählern sei "müde". Die FDP macht dies am uneinheitlichen Abstimmungsverhalten zum Termin der Landratswahl fest. Mit der Arbeit von Landrätin Anita Schneider sei man zufrieden. Man geht davon aus, dass sie wieder antritt. Einen FDP-Landratskandidaten soll es nicht geben.

Die Liste der FDP für den Kreistag umfasst 74 Namen und endet mit dem Bundestagsabgeordneten Dr. Hermann Otto Solms, der 2016 in den Kreistag gewählt worden war. Auf den Plätzen sechs bis 20 stehen Christine Schneider, Dominik Erb, Nathalie Burg, Sven Deeg, Michael Chadim, Dr. Klaus Dieter Greilich, Fabian Schäfer, Brunhilde Trenz, Manuela Giorgis, Leonie Schikora, Cornelia Maykemper, Peter Steil, Wolfgang Mersmann, Volker Schlosser und Barbara Fandré. Fotos: FDP