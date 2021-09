Felix Döring geht für die SPD nach Berlin

Felix Döring nimmt Helge Braun sein Direktmandat ab. Foto: Johannes Deinzer

KREIS GIESSEN - Der Kanzleramtsminister hat sein Direktmandat verloren. Um 0.51 Uhr am Montagmorgen stand fest: der Gießener Christdemokrat Prof. Dr. Helge Braun muss Felix Döring (SPD), ebenfalls aus Gießen, den Platz überlassen. Der Arzt ist aber als Bundestagsabgeordneter auf Platz eins der CDU-Landesliste abgesichert. "Die erlittenen Verluste der CDU haben wehgetan", bekannte Braun am Tag nach der Wahl in einer schriftlichen Stellungnahme, zumal es ihm diesmal auch nicht gelungen war, das Direktmandat zu behaupten. "Ich bedanke mich bei den Wählern im Wahlkreis für ihre Stimme. Herrn Döring und der SPD gratuliere ich", so Braun. "Ich kann meine Arbeit im Deutschen Bundestag dennoch fortsetzen und werde mich weiterhin für unsere Region starkmachen", versprach der amtierende Kanzleramtsminister.

Für Braun ist es die fünfte Amtszeit mit einer Unterbrechung in Berlin, nach Ablauf wird er dann 20 Jahre Abgeordneter sein. Der 48-Jährige zog 2002 über die Landesliste der CDU Hessen erstmals in den Bundestag ein. 2005 musste er eine Niederlage einstecken und gewann aber 2009 gegen den vor einem Jahr verstorbenen Rüdiger Veit (SPD) erstmals das Direktmandat.

Jetzt hat Braun eine persönliche Niederlage einstecken müssen. Mit nur 0,8 Prozent Vorsprung holte der Newcomer Felix Döring das Erste-Klasse-Ticket zum Berliner Reichstagsgebäude. Er hatte als Kandidat Matthias Körner im Wahlkreis beerbt. Der Gewerkschaftsmann, der 2017 einmalig kandidierte, hatte vor vier Jahren 28,2 Prozent der Stimmen gegen Braun geholt. Der angehende Gießener Lehrer Döring verbesserte jetzt das SPD-Kandidatenergebnis aus dem Stand auf 30,4 Prozent. Der 30-jährige Sozialdemokrat punktete gegen den 18 Jahre älteren Bundesminister, der 2017 noch 35,1 Prozent der Wähler von sich überzeugen konnte. 5,5 Prozent büßte er jetzt ein.

Hin und her ging es bis Sonntagmitternacht, wo an sich schon feststand, dass es Döring wird. Doch es fehlte noch ein letztes Wahllokal-Ergebnis aus Lich, das erst kurz vor ein Uhr eintrudelte, für den Zeitungsdruck zu spät.

"Ich bin noch immer von diesem Ergebnis und von dem Vertrauensbeweis überwältigt, den ich von den Bürgern bekommen habe", sagte Döring tagsdrauf. Er freue sich, die Unterstützung bekommen zu haben, um sich in den nächsten vier Jahren für die Menschen im Kreis einzusetzen.

"Ich bin mächtig stolz auf das, was meine Partei in den vergangenen Wochen geleistet hat. Ohne mein Team wäre es nicht möglich gewesen, über 50 Bollerwagentouren im gesamten Wahlkreis, über 20 Live-Gespräche zu organisieren, zu jeder Zeit von Unterstützerinnen und Unterstützern umgeben zu sein, die gemeinsam mit mir alles gegeben haben, um das zu schaffen. Das war wirklich eine grandiose und herausragende Leistung, die maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass wir das geschafft haben." Mit 33,7 Prozent erreichte der Sozialdemokrat in Lollar sein bestes Ergebnis. Braun trumpfte dagegen mit 34,2 Prozent in Heuchelheim auf. Der 48-Jährige hatte dreimal Mal hintereinander das Direktmandat geholt, doch das vierte Mal klappte es nicht.

Genauso knapp wie Braun das Direktmandat verpasste auch Dennis Pucher von der FDP das Ticket nach Berlin. Mal war seine Reise am Wahlabend nach Berlin gebucht, mal nicht. Letztlich werden nur sieben Liberale aus Hessen nach Berlin fahren, um im Bundestag mitzuwirken. Pucher landete auf Platz acht als erster Nachrücker. Der Nachfolger von Hermann Otto Solms lag nur 0,1 Prozentpunkte unter dem Ergebnis des ehemaligen Bundestagsvizepräsidenten, der sich aus der Politik zurückgezogen hat. "Es war auf Messers Schneide, letztlich fehlten der Hessen FDP 0,25 Prozent für den achten Mann. Ich bin überglücklich, weil ich gar nicht mit dem Ergebnis gerechnet hatte." Schön sei auch, dass die FDP mit ihren Zweitstimmen über der AfD gelandet sei.

Uwe Schulz von der Alternative für Deutschland besetzt Platz drei auf der Landesliste seiner Partei. Er büßte 2,4 Prozent gegenüber der Wahl 2017 ein, behauptete aber sein Mandat im Reichstag. "Wir werden mit großem Interesse verfolgen, wie sich jetzt die neue Regierung formieren wird", sagte er am Montag, "Ich erwarte allerdings nicht, dass wir bis Weihnachten eine neue Bundesregierung haben werden." Mit einer gewissen Sorge betrachtet Schulz, der dem konservativen Flügel seiner Partei angehört, die Erfolge des "sozialpatriotischen" Flügels seiner Partei um Björn Höcke in Thüringen und Sachsen, weil der sich durch das Wahlergebnis in seinen Führungsambitionen für die Gesamtpartei bestätigt sehen dürfte.

Hatte Eva Goldbach für die Grünen vor vier Jahren noch 8,3 Prozent geholt, konnte der neue Spitzenkandidat Besad Borhani gleich 13,3 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen, stolze fünf Prozent mehr. Doch genauso wie Goldbach besetzte er mit der Nummer zwölf einen Listenplatz, der nicht die Eintrittskarte in den Berliner Reichstag bedeutete. Nur neun Grüne aus Hessen haben das Ticket gelöst.

"Die Zahlen haben gezeigt, dass wir neun Bundestagabgeordnete aus Hessen schicken dürfen. Das hat für mich nicht gereicht. Glücklich macht mich, dass wir in Berlin jetzt fast doppelt so viele Abgeordnete haben wie vor vier Jahren." Er wolle sich jetzt auf seine Familie konzentrieren und wieder ins Stadttheater zurückkehren. Und natürlich Alexander Wright in der Stichwahl zum Oberbürgermeister unterstützen.

Nach einer langen Zitterpartie stand fest, dass die Partei "Die Linke" trotz ihres Scheiterns an der Fünf-Prozent-Hürde, dank dreier Direktmandate, eine Fraktion in den Reichstag entsenden kann. Erstmals im Parlament ist damit auch der stellvertretende Bundesvorsitzende der Partei, Ali Al-Dailami. "Ich freue mich riesig", sagte der Gießener am Montag, "vor allem über mein Zweitstimmenergebnis von 8,3 Prozent, das eines der besten in ganz Hessen ist." Al-Dailami sieht das Ergebnis auch als Bestätigung "unserer Arbeit und unserer Ausrichtung im Kreisvorstand".