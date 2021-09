Felix Döring trifft Michael Rogalla

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Am Donnerstag, 23. September, ab 20 Uhr, wird SPD-Bundestagskandidat Felix Döring auf YouTube live mit Michael Rogalla treffen sprechen. Rogalla ist Schauspieler und hat mit seiner Familie die Zirkusscheune in Pohlheim gegründet. „Für mein letztes Live-Gespräch vor der Wahl konnte ich Michael Rogalla gewinnen und schließe die Reihe damit mit dem gleichen Thema, wie ich sie begonnen habe: mit Kultur. Rogalla ist unglaublich vielfältig unterwegs, organisiert Großveranstaltungen für über 1000 Kinder und Erwachsene, bietet Ferienspiele und Kindertheater an Schulen an. Ich möchte mit ihm über die Herausforderungen von selbstständigen Künstlern sprechen und darüber, wie die Politik unterstützen kann,“ so Döring. Die Veranstaltung wird live auf www.felix-doering.de/youtube übertragen.