Felix Döring will gegen Helge Braun antreten

Felix Döring bei seiner Bewerbungsrede als Wahlkreiskandidat.

KREIS GIESSEN - "Hi, ich bin Felix! Ich bin 30 Jahre alt, verheiratet, Lehrer im Vorbereitungsdienst in Hungen und wohne in Gießen. Dieses Jahr will ich für unsere Region in den Deutschen Bundestag!" Mit diesen Worten wirbt mit Felix Döring, der jüngste Bewerber für ein Bundestagsmandat, den die SPD jemals für den heimischen Wahlkreis nominierte, bereits auf seiner Homepage.

Seit Freitagabend ist Döring bei der erstmals als YouTube-Livestream durchgeführten Wahlkreiskonferenz zur Nominierung des SPD-Bundestagskandidaten für den Wahlkreis 173 (Gießen/Vogelsberg) nun auch mit einem starken Votum der insgesamt 70 Teilnehmer ausgestattet: 66 Delegierte votierten für, zwei gegen Döring und zwei enthielten sich der Stimme. Bis Mitte April erfolgt nun zwar im Nachgang zum digitalen Part mit 94,3 Prozent-Votum noch die Briefwahl, doch dürfte dies nichts an der Nominierung ändern.

Bereits im Oktober hatte der SPD-Unterbezirk Gießen den in Dorf-Güll aufgewachsenen und seit zehn Jahren in Gießen lebenden Döring als Kandidaten vorgestellt. In Abstimmung mit dem Unterbezirk Vogelsberg erfolgte nun die gemeinsame Nominierung des ehemaligen Schulsprechers der Adolf Reichwein Schule (ARS) Pohlheim, der sein Abitur an der Gesamtschule Gießen-Ost machte, anschließend Lehramt an der Justus-Liebig-Universität (JLU) in Gießen studierte und als AStA-Vorsitzender wie auch als Stadtverordneter in Gießen fungierte. Der verheiratete Bundestagskandidat unterrichtet auch für die SPD-Parteischule.

Wichtigste Wahl des Jahres

"Die Kommunalwahl liegt gerade hinter uns, wir sind dabei, das Ergebnis zu verarbeiten, und nun steht bereits die nächste Wahl ins Haus. Wir brauchen einen schwungvollen Wahlkampf. Es wird uns gelingen, obwohl wir in dieser gewöhnungsbedürftigen Form digital zusammengekommen sind", begrüßte der Gießener Unterbezirksvorsitzende und Landtagsabgeordnete Frank Tilo Becher die Genossen zur Wahlkreiskonferenz. Ein besonderer Willkommensgruß aus der Gießener Kongresshalle galt dem Europaabgeordneten Udo Bullmann, Bundestagsabgeordneter Dagmar Schmidt und Landrätin Anita Schneider. Patrick Krug als Unterbezirksvorsitzender Vogelsberg ging umgehend auf "die wichtige Wahl des Jahres" ein, gehe es doch um "gleiche Lebensbedingungen in Stadt und Land". Gerade dies sei bei der CDU aktuell zu vermissen. "Heute soll der Startpunkt sein, um mutig in den Wahlkampf zu gehen", freute sich Krug mit Döring in diesen bundespolitisch nicht einfachen Zeiten für die SPD in den Wahlkampf zu gehen und Verantwortung zu übernehmen. Ganz konkret gehe es darum, Politik vor Ort zu machen und die Lebensbedingungen vor Ort zu verbessern.

Dies habe Döring bereits in der Uni-Hochschulgruppe bei seinem Einsatz für bezahlbaren Wohnraum gezeigt. "Er ist jemand der nicht nur in der Hochschul-, sondern auch in Kommunalpolitik verankert ist und gezeigt hat, dass er Wahlkampf kann, als er 2016 ins Stadtparlament Gießen eingezogen ist. Felix ist ein Angebot für den gesamten Wahlkreis. Er ist in der Lage, Brücken zu schlagen zwischen den Chancen und Herausforderungen in einer Universitätsstadt und dabei die Perspektive im ländlichen Raum nicht außer acht lässt. Felix ist für uns ein spannendes Angebot - und der ideale Kandidat". Krugs besonderer Willkommensgruß und Dank galt Lukas Becker aus Gemünden, der als weiterer Kandidat auf der Landesliste kandidieren werde. "Er ist ein Kandidat, der für die SPD vor Ort steht". Anja Stark (Hattenrod) fungierte als Versammlungsleiterin und begrüßte die 75 teilnehmenden Delegierten "zur hybriden Aufstellungskonferenz".

"Antwort auf Helge Braun"

Der von Becher als "unsere Antwort auf Helge Braun" angekündigte Döring, soll mit seinem jugendlichen Elan für frischen Wind sorgen und dabei klare Kante zeigen. Er sei einer, "der die Fragen und Nöte der Bürger aufnimmt". Wenn man zu 100 Prozent an etwas glaube, dann sei es egal, "wer der Gegenkandidat ist und wie alt man ist", sagte er in Anspielung auf Kanzleramtsminister Helge Braun, der beim vergangenen Urnengang den Wahlkreis gewonnen hatte.

In seiner 25-minütigen Bewerbungs- und Antrittsrede machte Döring deutlich, dass dieses Land eine starke Sozialdemokratie brauche und er deshalb mach vier Jahren "dieses Bundestagsmandat wieder nach Hause holen" wolle. Als Lehrer liege ihm Bildung besonders am Herzen. Es dürfe kein Kind abgehängt, verloren oder zurückgelassen werden. "Die Konzepte werden auf Landesebene verhandelt, doch das Geld zur Umsetzung für diese Konzepte wird in Berlin klargemacht", unterstrich er seine Intention. Dabei gehe es ihm auch die berufliche Bildung. "Wieso haben wir noch keinen Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz?", fragte er und versprach, Seite an Seite mit den Gewerkschaften dafür kämpfen zu wollen. Für die Klimapolitik gelte das Gleiche - "keiner darf zurückgelassen werden". Hier habe die SPD in der Vergangenheit einiges versäumt, deshalb gehe es auch darum, "wieder die Heimat für den jungen Industriemechaniker in Ausbildung zu werden". Ebenso müsse der Klimawandel sozial verträglich organisiert werden. "Ein klimabewusster Lifestyle darf doch kein Privileg der Besserverdiener sein. Die sozialdemokratische Antwort muss heißen: Wir brauchen Regeln und Gesetze für eine nachhaltige Produktion unserer Lebensmittel, die dann auch das Tierwohl stärker in den Blick nehmen kann. Nein, der Markt regelt dies nicht von allein. Der Markt regelt auch nicht die Situation der Geschäfte in unseren Innenstädten und Dorfkernen", leitete er zu einer Kampfansage gegen Amazon über. "Der günstige Preis bei Amazon kommt nur zustande, weil dieses Unternehmen rumtrickst beim Steuerzahlen und seine Mitarbeiter ausnimmt wie Weihnachtsgänse. Die Verantwortung liegt nicht bei den Konsumenten, sondern bei der Politik." Deshalb müsse die sozialdemokratische Antwort lauten: "Amazon muss Steuern zahlen."

CDU und CSU seien der Bremsklotz der deutschen Politik und hätten noch dazu ein Korruptionsproblem. Im Wahlkampf gehe es nun darum, besser zu den Menschen durchzudringen. Instagram und Facebook seien zwar eine tolle Ergänzung im Wahlkampf, könnten aber nicht das Gespräch mit den Menschen vor Ort ersetzen. Da müsse die SPD kreativer, und wieder zum Stadt- und Dorfgespräch werden. "Volle Kraft voraus. Volle Kraft für Felix. Meine Unterstützung hat er", stärkte ihm auch Udo Bullmann den Rücken. Das anschließende Abstimmungsergebnis sprach für sich. Geschmunzelt werden durfte über den Versprecher des Abends von Anja Stark, den diese jedoch auch umgehend korrigierte, als dazu aufrief: "Wir schreiten nun zur Wahl des Bundespräsidenten - nein, Bundestagskandidaten."