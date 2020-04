Ferienfahrplan gilt weiterhin

Jetzt teilen:

KREIS GIESSEN - (red). Die Schulen in Hessen sollen frühestens ab dem 27. April für ältere Schüler wieder geöffnet werden. Demnach bleiben die Schulen im Gebiet der Verkehrsgesellschaft Oberhessen mbH (VGO) auch in der Woche nach den Osterferien mit Ausnahme der Notbetreuung geschlossen. Daher gelte nach wie vor der Ferienfahrplan. Die Änderungen gelten laut Mitteilung der VGO, bis das Land Hessen konkret darlegt, welche Schulen in welcher Form wieder öffnen sollen.