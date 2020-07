Fernwald: Bürgermeister Stefan Bechthold will keine dritte Amtszeit

Stefan Bechthold tritt nicht zur Wiederwahl an. Foto: Pfeiffer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

FERNWALD - Stefan Bechthold macht Schluss: "Ich werde für eine dritte Amtszeit nicht zur Verfügung stehen." Das erklärte Fernwalds Rathauschef am Freitag bei einem Pressetermin in der Gemeindeverwaltung. Zuvor hatte der 54-Jährige die Mitarbeiter und seine Partei über seine Entscheidung informiert.

Die Amtszeit des Sozialdemokraten endet am 31. Dezember 2021. Dann sei er noch jung genug, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen, sagte Bechthold. Wie diese Herausforderung aussehen wird, sei noch offen: "Ich werde nichts ausschließen, ob politisch oder auf anderer Ebene. Es gibt interessante Tätigkeitsfelder, aber konkret ist noch nichts." All zu weit weg dürfte es ihn aber nicht verschlagen, denn er will weiter in Annerod wohnen. "Das war auch eine Bedingung meiner Familie." Auch der Fernwalder SPD will der Anneröder treu bleiben, stellt aber klar: "Man wird mich in keinem Gremium erleben. Das tut man nicht als ehemaliger Chef der Verwaltung."

Neben dem Wunsch, sich nach dann zwölf Jahren als Bürgermeister beruflich noch einmal zu verändern, dürfte auch die mitunter schlechte Stimmung in der Fernwalder Kommunalpolitik Bechthold zu dem Schritt bewogen haben. "Es gibt nichts, das wir tun, gegen das es nicht erstmal Widerstände gibt." Dabei gehe es aber häufig nicht um die Sache, sondern die Ablehnung sei "eine rein persönliche Geschichte", sagte der Bürgermeister mit Blick auf den Grünen-Fraktionsvorsitzenden Bernd Voigt. Statt pragmatisch zu arbeiten, um gute und schnelle Lösungen zu finden, müsse die Gemeindeverwaltung bei jedem Schritt prüfen, ob alles rechtskonform ist, um sich nicht angreifbar zu machen.

Wie schnell es gehen kann, dass man als Bürgermeister mit der Staatsanwaltschaft zu tun hat, erlebte Bechthold 2015. Damals erstatteten Voigt sowie die CDU-Beigeordneten Sascha Höres und Thomas Schäfer Anzeige gegen ihn, die Staatsanwaltschaft Gießen ermittelte wegen des Verdachts der Urkundenfälschung. Damals war ein städtebaulicher Vertrag zwischen der Gemeinde und der Imaxx-Projektentwicklungsgesellschaft nach der Unterzeichnung nochmal redaktionell überarbeitet und ergänzt und später neu unterzeichnet worden. Das Gießener Amtsgericht stellte das Verfahren gegen Bechthold wegen Geringfügigkeit ein. Er selbst könne Erlebnisse wie dieses gut an sich abprallen lassen, sagte der 54-Jährige. Für seine Familie sei das aber weitaus schwieriger.

Bereits seit dem vergangenen Herbst habe man sich in der SPD Gedanken über die Kandidatur zur Bürgermeisterwahl 2021 gemacht. Seine Partei habe ihn für eine dritte Amtszeit nominieren wollen. Doch Bechthold erbat sich Bedenkzeit, beriet sich mit Familie und Weggefährten. Nun ist die Entscheidung gefallen - für die es innerhalb der SPD zwar "breites Verständnis, aber auch Bedauern" gegeben habe. Für die Genossen steht jetzt die Suche nach einem möglichen Nachfolger an, der SPD-Bürgermeisterkandidat soll "zeitnah" vorgestellt werden. Mögliche Namen nannte Bechthold nicht.

Anfang 2008 war die Fernwalder SPD wegen einer möglichen Kandidatur auf ihn zugekommen, damals war er noch stellvertretender SPD-Stadtverbandsvorsitzender in Gießen. Die Direktwahl am 7. Juni 2009 hatte er mit 51,9 Prozent gewonnen, Amtsinhaber Matthias Klose (CDU) kam lediglich auf 40,7 Prozent. Rückblickend sagt Bechthold über seinen ersten Wahlsieg: "Ich bin nicht gewählt worden, sondern ein anderer ist abgewählt worden." Die Bilanz seiner Zeit als Bürgermeister könne sich jedoch "sehen lassen", meint er und verweist auf Gewerbeansiedlungen, Kita-Erweiterungen und die Schaffung neuer Baugebiete. Für den lang ersehnten Discounter in Annerod und den angrenzenden Kindergarten solle es noch in diesem Jahr den Spatenstich geben. Ohne seine Verwaltung wäre das Erreichte jedoch nicht möglich gewesen, betont der Bürgermeister. Auch in dem Bereich habe sich in den vergangenen Jahren vieles verändert, das Rathaus sei heute ein "modernes Dienstleistungszentrum".

Bechthold hatte im Vorfeld auch seinen Vertrauten, Ehrenbürgermeister Dieter Howe, über seinen Abschied informiert. Dabei hatten beide auch darüber gesprochen, wie sich der Beruf des Rathauschefs in den vergangenen Jahrzehnten verändert hat. "Früher war es entspannter", ist der 54-Jährige überzeugt. "Der Respekt im persönlichen Umgang war noch ein anderer. Heute agieren die Leute aus der Sicherheit der Anonymität im Internet ganz anders." Aber trotz so manchem Ärger und Anfeindungen: "Ich bin mit mir selbst absolut im Reinen."