Fernwald: Paul Nino Romano ist Lehrling des Monats

Paul Nino Romano schreinert auch seine eigenen Möbel selbst. Foto: Schäfer

ANNEROD - Das Sprichwort "Handwerk hat goldenen Boden" gewinnt wieder mehr an Bedeutung. Wer heute eine gute Ausbildung absolviert, hat auf dem Arbeitsmarkt meist bessere Chancen als mit einem durchschnittlichen Studienabschluss. Das beste Beispiel ist Paul Nino Romano, der gerade von der Handwerkskammer Wiesbaden als Lehrling des Monats September ausgezeichnet wurde. Der 25-Jährige wird in Fernwald bei der Firma Hans Weiß GmbH im dritten Lehrjahr zum Tischler ausgebildet. Außerdem absolviert er parallel noch eine Ausbildung zur CNC-Fachkraft an seiner Berufsschule.

Peter Weiß, Geschäftsführer und Ausbilder des Treppenbauunternehmens, fand für seinen Lehrling nur lobende Worte "Paul ist hoch motiviert, zuverlässig, wissbegierig und setzt Vorgaben sowie erworbene Kenntnisse in Theorie und Praxis selbstständig und gezielt um. Dabei ist er immer höflich, gut gelaunt und ein verlässlicher Teamkollege. Schon jetzt kann er einfachere Baustellen allein auf sich gestellt erledigen. Er hat wohl sein Hobby zum Beruf gemacht. Selbst in seiner Freizeit ist er oft an den betriebseigenen Maschinen beim Möbel schreinern anzutreffen - was meinen Mitarbeitern ausdrücklich erlaubt ist. Ich sehe ihn als Führungsnachwuchs für meinen Traditionsbetrieb mit seinen rund 30 Mitarbeitern, darunter sechs Azubis und fünf Meister". Aufgrund seines hohen Leistungsniveaus strebt Romano die um ein halbes Jahr vorgezogene Gesellenprüfung im Herbst an und sein Chef hatte ihn bei der Handwerkskammer Wiesbaden für die Auszeichnung "Lehrling des Monats" angemeldet.

In die Wiege gelegt wurde Romano die Tischlerausbildung allerdings nicht. Zwar hat er als Kind viel mit Holz gearbeitet und später zu Hause alles selber gemacht, wie Fenster einsetzen oder einfachere Möbelstücke zusammenbauen, jedoch stand erst mal das Abitur auf dem Plan. Anschließend begann er ein Studium für das Lehramt an Grundschulen mit den Fächern Deutsch, Mathe und Sport. Aber stures Lernen gepaart mit dem permanenten Prüfungsstress waren einfach nicht sein Ding, er wollte lieber etwas mit seinen Händen erschaffen. Nach vier Semestern schmiss er das Studium hin, schwankte kurz zwischen einer Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker oder Tischler und suchte schließlich einen wohnortnahen Tischler-Ausbildungsplatz. Er hatte Glück, denn Treppenbau-Weiß meldete sich sofort und nach kurzem Probearbeiten konnte er schon zwei Wochen später seine Ausbildung beginnen.

Um seine Zukunft braucht er sich keine Sorgen zu machen, denn er wird als Geselle übernommen. In seiner Freizeit schreinert er gerne neue Möbel für sein Zuhause, verbringt viel Zeit mit seiner Ehefrau und der kleinen Tochter und hält sich sportlich mit Fußball, Volleyball und Roundnet fit. Der stellvertretende Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Pott von der Handwerkskammer Wiesbaden überreichte Romano als 273. Auszubildenden die Urkunde zum "Lehrling des Monats" und eine Armbanduhr. Er lobte die Leistung des Lehrlings, erinnerte aber gleichzeitig daran, dass auch der Ausbildungsbetrieb einen nicht zu unterschätzenden Anteil an einer guten Ausbildung trage. "Die Lehrlinge des Monats sollen Vorbild sein und andere Jugendliche motivieren, eine Ausbildung zu machen", klopfte Pott das Ziel der seit 1999 laufenden Handwerkskammer-Aktion fest. Die Auswahlkriterien für die Auszeichnung seien unter anderem gute (Berufs-)Schulnoten, Verantwortungsgefühl, Zuverlässigkeit, Freundlichkeit und natürlich Fachkompetenz.

Gerade Mittelhessen mit seinen 2700 Betrieben sei eine sehr starke Handwerksregion mit rund 3500 Lehrverträgen vor Corona. Leider ging diese Zahl während der Pandemie um 12 Prozent zurück. "Wir haben zurzeit sehr viele offene Lehrstellen. Das Handwerk lebt stark von der Qualifikation der Mitarbeiter. Das duale System, von der Gesellschaft oft als minderwertig gegenüber einem Studium belächelt, bietet mit seiner breiten Palette für jeden etwas und verheißt eine gesicherte Zukunft", wirbt Pott für die Ausbildungsberufe und fügt lächelnd hinzu: "Die besten Mitarbeiter sind die, die man selber ausgebildet hat".