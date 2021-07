Festnahme bei Kontrolle der Zollbeamten

Die Mitarbeiter der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Gießen überprüften auf der A5 48 Lkw-Fahrer. Foto: Ferber

KREIS GIESSEN - Mit einer Festnahme ging der jüngste Einsatz der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) des Hauptzollamtes Gießen auf der A 5 bei Grünberg und Mücke zu Ende. Der ausländische Fahrer eines routinemäßig überprüften Transporters konnte keine gültige Arbeitserlaubnis vorweisen und muss nun mit seiner Ausweisung rechnen.

"Das war jetzt Zufall", meint Pressesprecher Michael Bender dazu. "Eigentlich suchen wir vor allem nach den schwarzen Schafen unter den Arbeitgebern." Dabei handele es sich insbesondere um Unternehmen, die ihren Mitarbeitern weniger als den gesetzlichen Mindestlohn zahlten, diese schwarz oder im Rahmen einer Scheinselbstständigkeit beschäftigten und so gleichzeitig im großen Stil Sozialabgaben nicht oder nicht in der richtigen Höhe abführten.

"Kontrolliert werden sowohl deutsche als auch ausländische Fahrzeuge", betont Bender und tritt beiseite, um dem nächsten Lkw Platz zu machen, der von einigen Zollbeamten in eine freie Parkbucht gelotst wird.

Unfreiwillige Pause

"Guten Tag. Zollkontrolle. Wir machen hier heute Schwarzarbeits-Kontrollen. Ich brauche von Ihnen mal Ihren Pass." Der Fahrer bleibt gelassen, händigt die geforderten Papiere aus. Nach Angaben von Bender läuft das nicht immer so. Manche deutschen Fahrer würden ungehalten reagieren und kritisierten, ständig kontrolliert zu werden - viel häufiger als Unternehmen aus anderen Ländern. Die ausländischen Fahrer hingegen seien häufig nicht glücklich über die unfreiwillige Pause, weil sie in vielen Fällen nicht bezahlt werden, so lange sie stehen, schildert der Pressesprecher.

Auf die Kontrolle der Unterlagen folgt eine Befragung. "Wie viel arbeiten Sie? Für wen arbeiten Sie? Welchen Lohn erhalten Sie?", wollen die Zollbeamten wissen. "Es geht hier auch darum festzustellen, ob die Fahrer den gesetzlichen Mindestlohn bekommen, der seit 1. Juli bei 9,60 Euro liegt", kommentiert Bender die Vorgehensweise. "Es gibt immer wieder schwarze Schafe, die die Löhne unterschreiten, um konkurrenzfähiger zu werden." Dies gehe nicht zur zulasten der Arbeitnehmer, sondern auch derjenigen Unternehmen, die ihre Mitarbeiter anständig bezahlten und auch ansonsten allen Verpflichtungen nachkämen. "Jemand, der Leute schwarz oder illegal beschäftigt, macht die billigsten Angebote und bekommt den Auftrag. Das darf nicht sein", betont Bender. "Unsere Kontrollen dienen daher auch dazu, für einen fairen Wettbewerb zu sorgen."

Die Ermittlungsarbeit, die die Zollbeamten leisten, ist akribisch, denn es gibt viele Möglichkeiten, die Verstöße zu verschleiern. So werde häufig etwa eine bestimmte Anzahl Stunden korrekt zum Mindestlohn abgerechnet - der betreffende Fahrer arbeite aber viel mehr. Um dem auf die Schliche zu kommen, werden die Tachografen oder Tachoscheiben ausgewertet und überprüft, ob für jede gefahrene Stunde auch Lohn gezahlt wurde.

Manche der kontrollierten Fahrer sind über Subunternehmen beschäftigt oder wurden einer Spedition von einer anderen überlassen. Andere geben an, selbstständig zu sein, fahren aber ausschließlich für eine Spedition und sind dieser weisungsgebunden. Hierbei handelt es sich dann um eine Scheinselbstständigkeit, durch die sich das Unternehmen die Sozialabgaben spart.

Knifflig wird es zusätzlich dadurch, dass auch ausländische Unternehmen ihren Mitarbeitern unter bestimmten Voraussetzungen den deutschen Mindestlohn zahlen müssen: "Ein ausländischer Lkw, der hier reinfährt, Ware ablädt und wieder rausfährt, da bekommt der Fahrer den landestypischen, meist sehr niedrigen Lohn", erklärt Bender. "Lädt er aber in Deutschland ab und lädt hier wieder neu auf, um dies dann in eine andere deutsche Stadt oder auch in ein weiteres EU-Land zu liefern, dann ist ein Teil seiner Arbeitszeit Mindestlohn-pflichtig - und dem wird meist nicht nachgekommen."

Nicht selten werde auf solche Weise von im Ausland ansässigen Speditionen "zwischendrin mal kurz ein innerdeutscher Umzug mit erledigt" - den sie dann zu erheblich günstigeren Preisen anbieten könnten als die hiesigen Mitbewerber.

"Die Thematik ist sehr komplex", sagt der Pressesprecher. Die Zollbeamten müssen dafür sehr gut ausgebildet sein. "Kaum einer absolviert beim Zoll so viele Schulungen wie die Schwarzarbeits-Kontrolleure."

Der Einsatz des Hauptzollamtes Gießen auf der A 5 war Teil einer bundesweiten Schwerpunktprüfung im Speditions-, Transport- und damit verbundenen Logistikgewerbe. Die Gießener Kontrolleure überprüften dabei 48 Personen. Laut Auskunft des Pressesprechers gibt es in zwei Fällen Hinweise auf Leistungsmissbrauch. Die Fahrer gaben an, Arbeitslosengeld zu erhalten. In zwei weiteren Fällen gab es Hinweise, dass der Mindestlohn nicht gezahlt wird. Dies wird nun überprüft.