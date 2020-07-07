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Dienstag, 07.07.2020 - 18:00
3 min

"Feuer" Thema bei Ferienspielaktion in Wettenberg

Woher stammt das Holz für ein Lagerfeuer, wie löscht man einen Brand und wie hilft ein Pilz dabei? Fragen, die Rita Kotschenreuther von Hessen Forst den dreizehn Kindern erklärte.

Von Jennifer Meina
Ob mit einem Feuerstein, einem Holzbogen oder mit dem Zunderschwamm - Feuer lässt sich ganz leicht entzünden. Foto: Kotschenreuther

Ob mit einem Feuerstein, einem Holzbogen oder mit dem Zunderschwamm - Feuer lässt sich ganz leicht entzünden. Foto: Kotschenreuther

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Ob mit einem Feuerstein, einem Holzbogen oder mit dem Zunderschwamm - Feuer lässt sich ganz leicht entzünden. Foto: Kotschenreuther

Ob mit einem Feuerstein, einem Holzbogen oder mit dem Zunderschwamm - Feuer lässt sich ganz leicht entzünden. Foto: Kotschenreuther

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