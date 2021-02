Feuersalamandern in Biebertal helfen

Sobald die Temperaturen steigen, gehen Feuersalamander auf Futtersuche. Symbolfoto: dpa

BIEBERTAL - Sie sind klein, gelb gepunktet und in Biebertal schon gut bekannt: Die Rede ist von den Feuersalamandern am Bornweg zwischen Rodheim und Bieber. Dort fühlen sie sich besonders wohl, schätzungsweise leben in der Umgebung zwischen 800 und 900 Tiere. Noch befinden sie sich im frostsicheren Winterverstecken, sobald die Temperaturen aber steigen, gehen sie auf Futtersuche.

Das kann schnell zu einem Problem für sie führen. Denn die Feuersalamander nutzen dafür nachts die Asphaltflächen, auf denen sich besonders in feuchten Nächten leichter Futter finden lässt. Der Bornweg wird allerdings von Fahrradfahrern viel befahren, was für einige Tiere der Tod bedeutet. Da sie auf ihre auffallende Körperfarbe vertrauen, bleiben sie bewegungslos sitzen und weichen nicht aus. Die Gemeinde Biebertal arbeitet für eine umfassende Untersuchung mit der Nabu Ortsgruppe Rodheim und der Justus-Liebig-Universität zusammen.

Online-Infoveranstaltung

Über alle Hintergründe fand am Mittwochabend ein öffentlicher Online-Vortrag statt. Mehr als 30 Teilnehmer waren anwesend, als über die örtlichen Feuersalamander informiert wurde. Prof. Hans-Peter Ziemeck vom Institut der Biodidaktik an der Justus-Liebig-Universität erforscht bereits seit mehreren Jahren die Feuersalamander in Hessen. Mit seiner Arbeitsgruppe an der Justus-Liebig-Universität untersucht er jetzt auch den Bornweg. "Das Thema ist für uns nicht neu. Es ist jetzt schon gut zwei Jahre her, dass wir von Herrn Ziemeck auf das Thema aufmerksam gemacht worden sind. Wir freuen uns sehr, gemeinsam die gefährdete Spezies zu schützen", erklärte Bürgermeisterin Patricia Ortmann.

Zum Schutz der Feuersalamander sollen jetzt zwei Schranken am Bornweg aufgestellt werden, die den Fahrradverkehr verhindern sollen. Die Schranken sollen aber nicht dauerhaft geschlossen bleiben, sondern nur in feuchten Nächten heruntergelassen werden. Ein gelbes Warnschild an den Schranken soll den Fahrradfahrer zusätzlich informieren.

In den sozialen Netzwerken hatte es schon im Vorfeld Diskussionen gegeben. Es wurde der Vorschlag eingebracht, den Bornweg einmal insgesamt zu betrachten und ihn möglicherweise komplett für Fahrradfahrer zu sperren. Bürgermeisterin Ortmann stimmte dem Vorschlag zu, erklärte aber, dass die Schranken für den Übergang unverzichtbar seien.

Neben dem Fahrradverkehr gibt es noch ein weiteres Problem, das dem Bestand der Feuersalamander schadet. In ganz Deutschland herrscht aufgrund einer Infektion ein Massensterben an Feuersalamandern. Es handelt sich dabei um einen Hautpilz mit dem Namen Bsal (Batrachochytrium salamandrivorans), der durch Sporen im Boden verbreitet wird. Die Sporen befallen die Haut des Salamanders, innerhalb weniger Stunden bis Tagen stirbt er an dem Hautpilz. Im Bornweg wurde der Pilz noch nicht entdeckt und das soll auch in Zukunft so bleiben, erklärt Prof. Ziemeck: "Mit der Arbeitsgruppe sind wir regelmäßig am Bornweg und untersuchen den Bestand. Wir wiegen, messen und fotografieren sie. Wichtig ist auch das 'swabbing': Dabei werden Hautproben vom Bauch entnommen und auf Bsal untersucht."

Die Tiere zu ihrem Schutz von der Straße aufzunehmen und an den Rand zu tragen, sei zwar ein verständlicher Gedanke, man solle aber unbedingt Handschuhe dabei tragen, um die Tiere zu schützen. Um die Anwohner besser informieren zu können, sind in Zukunft Führungen am Bornweg geplant.