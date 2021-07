Feuerwehr-Lindwurm rollte durch den Landkreis

75 Jahre Kreisfeuerwehrverband wurde mit einer Oldtimerfahrt gefeiert. Schirmherrin und Landrätin Anita Schneider fuhr an der Spitze in einem alten Borgward-Feuerwehrauto mit. Foto: Wißner

KREIS GIESSEN - Tausende Zuschauer säumten die Straßen in den 22 Ortschaften und an den Straßenrändern der Durchfahrtsstraßen des Landkreises durch die am Sonntag "Hessens längster Festzug" rollte. Dieser erwies sich für den veranstaltenden Kreisfeuerwehrverband Gießen als eine wahre Triumphfahrt bei herrlichem Sommerwetter.

Gemeinsam mit der Interessengemeinschaft Feuerwehroldtimer-Ausfahrt hatte der Kreisfeuerwehrverband anlässlich seines 75-jährigen Bestehens eine Oldtimerfahrt auf die Beine gestellt. 94 Fahrzeuge, von Baujahr 1941 bis 1993 beteiligten sich an der Jubiläumsfahrt, die in Krofdorf-Gleiberg startete, in Lich mit einem Zwischenstopp in der Oberstadt mit Erklärungen zu allen Fahrzeugen durch Sebastian Moos (Krofdorf-Gleiberg) bot und in Grünberg ausklang.

Aufgrund eines verzögerten Starts um 40 Minuten, der teilweise zu einer Verspätung von einer Stunde in den Ortschaften führte, waren die Zuschauer entlang der 75 Kilometer langen Strecke schon ungeduldig, allerdings entschädigte das herrliche Sommerwetter ebenso wie die Möglichkeit endlich wieder einmal Menschen zu treffen und ins Gespräch zu kommen. Da waren Bänke und Stühle vors Haus gestellt worden, in Lang-Göns gar eine "Ehrentribüne" errichtet worden und in Holzheim wurden die teilnehmenden Fahrzeuge mit Wasserfontänen gebührend begrüßt. "Das Volk lechzt nach Festen", brachte es in Lang-Göns Ehren-Wehrführer Dieter Thorn auf den Punkt und sprach damit auch den teilnehmenden Feuerwehrmännern und -frauen aus der Seele.

Thomas Nürnberger (Interessengemeinschaft) und auch Landrätin Anita Schneider, die die Schirmherrschaft für die Veranstaltung übernommen hatten, fuhren an der Spitze des in elf Fahrzeugblocks fahrenden Lindwurms, der neben 92 roten mit der "Feuerwehrlöschpolizei" Marburg mit einem Mercedes LF 8 (Baujahr 1943) und dem baugleichen Fahrzeug der Wehr aus Nidda (Baujahr 1941) auch zwei grüne ehemalige Einsatzfahrzeuge bot. Das "grüne" Fahrzeug der Wehr aus Lich hatte leider die TÜV-Anforderungen nicht erfüllt.

Zum Start hatte Schneider betont, dass 75 Jahre schon, ein besonderes Jubiläum sind, das aber auch eindrucksvoll zeige "das der Wiederaufbau der Freiwilligen Feuerwehr nach dem Zweiten Weltkrieg sofort von einem Interessenverband mitbegleitet wurde. 75 Jahre Interessenvertretung der Freiwilligen Feuerwehren vor Ort ist eine enorme Leistung. Wie wichtig der Verband ist, das hat die Aktualität gezeigt, als es um das Impfen der Einsatzkräfte ging, hier hat der Verband eine andere Priorisierung durchgesetzt".

Seitens des Kreisfeuerwehrverbandes versicherte stellvertretender Verbandsvorsitzender Lothar Theis (Grünberg), dass es das Ziel war, passend zur Jubiläumsfahrt mindestens 75 Fahrzeuge als Teilnehmer zu gewinnen. "Nun sind es 94 Fahrzeuge geworden. Eine Zahl die hätte ich so nicht gedacht und uns an den Rande des Machbaren gebracht. So können wir im Corona-Jahr zeigen und das 75-Jährige geht nicht komplett unter. Als Ausgleich für den Kreisfeuerwehrverbandstag gibt es so den längsten Festzug Hessens."

Ein besonderer Dank galt den drei Organisatoren Moos, Nürnberger (Lollar) und Frank Müller (Buseck). Dabei waren Fahrzeuge aus allen Teilen Hessens und über die Landesgrenzen hinaus.